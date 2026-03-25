Jaime Urrutia, Mafalda Cardenal y Blue Jeans, en la Agenda Cultural de Primavera de la Universidad de Huelva

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HUELVA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Artistas como Jaime Urrutia, Mafalda Cardenal o Blue Jeans forman parte de la Agenda Cultural de Primavera de la Universidad de Huelva, que se desarrollará hasta el próximo mes de junio con una variada programación compuesta por hasta 15 actividades de diferentes disciplinas artísticas como la música, la danza, el teatro, la literatura o la fotografía.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prens, se trata, como ha destacado la vicerrectora de Proyección Universitaria de la Onubense, Joaquina Castillo, durante la presentación de la Agenda, de "una variedad de eventos de una gran calidad dirigida a todos los públicos que van a encantar y van a hacer que la gente se ilusione por venir y participar en todas las actividades de cultura de la Universidad de Huelva".

Tras la inauguración de la exposición 'Las criaturas del fin del mundo', de José Antonio Pérez Escudero (JAPE), que puede visitarse hasta el 29 de mayo en la Sala de Exposiciones de la UHU (Cantero Cuadrado, 6), la programación proseguirá el próximo 8 de abril con el comienzo del taller fotográfico 'El proyecto como mirada personal', impartido por Juan Sande, que se desarrollará en siete sesiones hasta el 20 de mayo.

Un día después, el 9 de abril, le toca el turno a la danza contemporánea, de la mano de la Compañía Cuerpo territorio, que llevará al Auditorio de la UHU, a las 20.30 horas, sus espectáculos 'Ánima' e 'Inhale-exhale' (entradas en momotickets.com), tras lo que, ya el día 13, el Salón de Actos de la Facultad de Derecho acogerá a las 19,30 horas una nueva sesión del ciclo 'Presencias Literarias', en esta ocasión con Blue Jeans, uno de los autores de literatura juvenil más influyentes y leídos en lengua española.

El apartado musical de la programación comienza el jueves, 16 de abril, de la mano de la Fundación Caja Rural del Sur con un concierto de Jaime Uttutia. La cita es a las 20,30 horas en el Auditorio de la UHU (entradas en momotickets.com), donde el que fue el alma de Gabinete Caligari, grupo fundamental de la movida madrileña, ofrecerá un viaje directo a la memoria sentimental del rock español a través de los himnos que marcaron a toda una generación junto a lo mejor de su repertorio personal.

Seis días después arranca el XIX Ciclo Arquitectura y Música de la UHU, que este contempla tres actuaciones de los grupos 'Temperamento', 'Pérgamo Ensemble' y 'Balsamia', que ofrecerán sus espectáculos 'Eterno Mozart', el 22 de abril, a las 21,00 horas, en la parroquia de la Concepción; 'Bach's Family', el 29 de abril a la misma hora en la Catedral de La Merced; y 'El veneno de Moriana', el 6 de mayo, también a las 21,00 horas, en la parroquia Mayor de San Pedro.

También la música es la protagonista de la siguiente cita de la programación, el viernes, 15 de mayo, en el Auditorio de la UHU, que acogerá, a las 20,30 horas, un nuevo concierto del ciclo Cantero Rock, en esta ocasión de la mano de Mafalda Cardenal (entradas en momotickets.com), artista alicantina ya consolidada como una de las voces emergentes más prometedoras del pop en español.

El 27 de mayo comienza el segundo taller de fotografía, 'Fine Art', que se desarrollará hasta el 17 de junio y será impartido por Pepe Carnacea, y en paralelo, el 27 y 28 de mayo, el Aula de Teatro de la Universidad de Huelva pondrá en escena, a las 20,00 horas, 'Ernesto', bajo la dirección de Nieve Castro (entradas en momotickets.com).

La programación prosigue el 4 de junio con el 'recital fin de curso' de la Escuela de Canto de la Universidad de Huelva, bajo la dirección de Vicente Barragán, a las 20,00 horas en el Auditorio de la UHU, tras lo que, los días 5, 6 y 7 de junio la Escuela de Cine de la Onubense impartirá el Taller de Creación de Cortometrajes, en la Microsala de la UHU.

La programación se completa con una nueva edición de los dos tradicionales certámenes de la UHU, Contemporarte, certamen internacional de creación fotográfica contemporánea en el que son los propios participantes quienes ponen precio a sus fotografías; y Campus Cómic, certamen nacional de creación de cómics, ilustraciones y novelas gráficas.