Junta defiende la supresión del Grado de Cocina en Punta Umbría (Huelva) por el "descenso continuado" de matriculación

IES Saltés de Punta Umbría (Huelva). Imagen de archivo. - CSIF

HUELVA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Educación de la Junta de Andalucía ha señalado que la decisión de no ofertar el Grado Básico de Cocina y Restauración en el IES Saltés de Punta Umbría (Huelva) para el curso 2026/2027 responde al "descenso continuado de alumnado matriculado en esta enseñanza durante los últimos años".

En declaraciones a Europa Press, la Delegación del Ejecutivo andaluz ha explicado que los datos reflejan "claramente" esta situación, ya que en el curso 2025/2026 solo se matricularon "cuatro alumnos de las 20 plazas ofertadas", mientras que en el curso anterior "fueron ocho". Además, también se ha registrado un "descenso" de la demanda en otros ciclos vinculados a la familia profesional de Hostelería y Turismo.

La Junta se ha pronunciado así después de las críticas vertidas este viernes por el PSOE, que ha denunciado la "eliminación unilateral" del Ciclo de Grado Básico de Cocina y Restauración que se imparte en el citado centro. Los socialistas consideran que el PP al frente de la Junta está tratando la formación básica en zonas tensionadas "como ratios empresariales", cuando es "un derecho garantizado para acceso a la formación y a la oportunidad de incorporarse al mercado laboral".

Ante ello, el Ejecutivo andaluz ha subrayado que "mantener grupos con una ocupación tan baja no resulta sostenible y la Administración tiene la responsabilidad de adaptar la oferta educativa a la realidad actual y gestionar los recursos públicos de forma eficiente".

En este contexto, ha aclarado que la FP Básica "no desaparece" del IES Saltés y ha explicado que el centro seguirá ofertando el ciclo de Fabricación y Montaje, por lo que el alumnado "continuará teniendo opciones de FP Básica en el propio instituto".

Asimismo, ha asegurado que "ningún estudiante quedará sin posibilidad de estudiar Cocina y Restauración". En este sentido, ha señalado que este ciclo continúa impartiéndose en otros centros públicos de la provincia y que la FP en Andalucía funciona mediante distrito único, lo que permite solicitar plaza en cualquier centro público. Además, ha recordado que existen ayudas al transporte y buenas conexiones con Huelva capital.

"La igualdad de oportunidades no consiste en mantener todos los ciclos en todos los municipios, sino en garantizar que cualquier joven pueda acceder a una formación pública de calidad", ha expuesto, al tiempo que ha defendido que "esta reorganización también permite reforzar enseñanzas vinculadas a sectores con mayores oportunidades laborales y mejores perspectivas de empleo", como ocurre con el ciclo de Fabricación y Montaje.

Por último, ha señalado que "no se trata de un recorte contra Punta Umbría ni contra la educación pública, sino de una decisión responsable, basada en datos reales y orientada a garantizar una Formación Profesional pública, útil, sostenible y adaptada a las necesidades actuales".