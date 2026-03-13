Moguer (Huelva) reivindica a sus "grandes navegantes" este fin de semana en el marco de unas jornadas del Descubrimiento

Cuadro de la exposición colectiva 'El color de la travesía'. - AYUNTAMIENTO DE MOGUER

MOGUER (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

Tras la inauguración el jueves de la exposición colectiva 'El color de la travesía' en el coro alto de la iglesia de Santa Clara, en el marco de las III Jornadas 'Moguer, América y yo' que impulsa el Ayuntamiento de esta localidad de Huelva para poner en valor la decisiva aportación del municipio y los moguereños al descubrimiento y exploración del nuevo mundo, este fin de semana reivindica a sus "grandes navegantes".

De este modo, este viernes el alumnado de Moguer y Mazagón ha participado en una gincana por el casco histórico, y esta tarde se impone la distinción 'Carabela Niña' al profesor e investigador moguereño Juan Antonio Márquez, ha indicado el Consistorio en una nota.

En la muestra colectiva de artistas en Santa Clara que podrá visitarse hasta el 11 de abril, participan los pintores y artistas plásticos Pedro Rodríguez, María Ferrera, Miguel Rodríguez, Miguel Ollero, Alejandro González, Josema López Vidal, Raquel Salas, Joaquín Gómez, Juan Alcalá, Ramón Martín, Sergio Cruz, Rafa Chacón, Antonio González y Gloria Ortega, una "espectacular" nómina de creadores, cada uno de los cuales aporta una obra original inspirada en la vinculación de Moguer con América a través de los siglos.

En cuanto a la gincana que se ha desarrollado por el casco histórico y los monumentos relacionados con la gesta descubridora, los jóvenes participantes han respondido a una batería de preguntas mediante códigos QR descubriendo así curiosidades sobre la historia colombina de Moguer.

La distinción 'Carabela Niña' con la que el Ayuntamiento de Moguer reconoce a quienes se han destacado por su contribución a poner en valor la vinculación americana de la ciudad, se entrega esta tarde en el teatro al catedrático de la Universidad de Huelva y "gran especialista" en desarrollo sostenible y medioambiente, doctor Juan Antonio Márquez; profesor e investigador moguereño, que cuenta con "una sobresaliente trayectoria profesional estrechamente vinculada a la relación histórica, territorial y cultural entre Moguer, el espacio atlántico y el continente americano".

HOMENAJES A JUAN LADRILLERO Y BARTOLOMÉ RUIZ DE ESTRADA

La programación del sábado se inicia a las 12,00 horas en el refectorio de Santa Clara, donde el coronel de Infantería de Marina, Juan Ángel López Díaz, ofrecerá una conferencia sobre la figura del moguereño Juan Ladrillero, una actividad fruto de la colaboración entre la Subdelegación de Defensa en Huelva y el Ayuntamiento de Moguer para poner en valor a este "excepcional" navegante, que fue el primero en cruzar el estrecho de Magallanes en ambos sentidos y en cartografiar aquellos desconocidos parajes.

El coronel López Díaz, responsable de numerosos trabajos de investigación e interesantes ensayos sobre temas americanistas, nos acerca con su último estudio a la figura de este piloto que, durante dos años, exploró los canales patagónicos, sus accidentes geográficos, su flora, su fauna y las costumbres de los aborígenes, y confirmó ante la Corona española que el estrecho de Magallanes era una vía navegable.

A las 18,00 horas, Moguer rendirá homenaje al primer piloto que navegó el océano Pacífico y cartografió sus costas, Bartolomé Ruiz de Estrada. En la casa en la que nació en 1482, se desvelará una placa conmemorativa que perpetuará la memoria del que fue considerado el mayor práctico en navegación del Pacífico americano.

Ruiz de Estrada, quien formó parte de la famosa expedición de 'Los trece de la fama' con la que Pizarro inició la conquista del Perú, ostentaba entre otros muchos reconocimientos los títulos de Hidalgo, Caballero de la Espuela Dorada, Piloto de la Mar del Sur y Regidor Perpetuo de Tumbes, otorgados por el emperador Carlos V. El gran navegante moguereño será protagonista también de una visita teatralizada por el Moguer colombino.

VOTO COLOMBINO DE SANTA CLARA

Ya el domingo 15, cuando se cumplen 533 años del regreso de la Niña a la ciudad del Tinto, a las 12,00 horas se realizará junto a la Real Sociedad Colombina Onubense la rememoración del Voto Colombino de Santa Clara, una promesa que en la madrugada del 15 al 16 de marzo de 1493 cumplió el propio marino genovés.

Cuando las naves que regresaban de América se vieron sorprendidas por una tempestad a la altura de las Azores, la marinería de la Niña se encomendó a Santa Clara prometiendo que si se salvaban del desastre pasarían una noche de vela y oración dando gracias ante el altar de la iglesia del monasterio, y quiso la suerte que fuese el propio Colón el elegido para cumplir la promesa.

El Ayuntamiento de Moguer y la Colombina conmemoran desde hace décadas este episodio histórico que vincula estrechamente a la ciudad del Tinto con el primer almirante de la mar océana, una rememoración que este año contará con la participación del dúo musical Palodulce, que ofrecerá como colofón al acto un emotivo concierto-oración.