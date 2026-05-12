Montero puntualiza tras hablar de "accidente laboral" que los guardias civiles de Huelva murieron "en acto de servicio"

Imágenes de la capilla ardiente de los dos Guardia Civiles fallecidos en acto de servicio este pasado miércoles 8 de mayo, mientras perseguían a una narcolancha por la costa de Huelva. A 9 de mayo de 2026, en Huelva. El velatorio, instalado en la Comandan - María José López - Europa Press

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha querido subrayar este martes su "respeto y cariño a las familias y compañeros de los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos en Huelva" el pasado viernes cuando trataban de combatir el narcotráfico en costas de la provincia onubense, y ha remarcado que murieron "en acto de servicio".

"Por supuesto, estamos hablando de muertes en acto de servicio. Así lo sentimos y así debe reconocerse siempre a quienes arriesgan su vida por la seguridad de todos y todas", ha señalado María Jesús Montero en un apunte en su cuenta en la red social 'X' sobre dicho suceso.

La candidata socialista se ha pronunciado así después de que haya generado polémica el comentario que realizó al respecto de este asunto durante su participación en el debate entre candidatos de la Junta en las elecciones andaluzas del próximo domingo, 17 de mayo, que este pasado lunes organizó Canal Sur, donde se refirió a la muerte de estos guardias civiles como un "accidente laboral".

Así, Montero trasladó sus condolencias por la muerte de esos dos agentes que fallecieron persiguiendo una narcolancha, y después afirmó que los accidentes laborales "tienen que ser una prioridad".

Tras estas palabras, diferentes asociaciones de la Guardia Civil han pedido una "rectificación inmediata" a la secretaria general del PSOE-A al hablar de "accidente laboral" para referirse a dichas muertes, al considerar que "estamos, como mínimo, ante un homicidio por imprudencia grave, lesiones, atentado, delito contra la salud pública y organización criminal", en opinión de la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), o la Asociación profesional de Suboficiales de la Guardia Civil (Asesgc).

Asimismo, diversos cargos del PP han salido este martes a criticar a la también exvicepresidenta del Gobierno, a quien han achacado una "obscenidad política y moral", porque esos agentes no fallecieron en un "accidente laboral", sino que su muerte "fue un asesinato", a juicio de los 'populares', que, por ello, han emplazado a Montero a rectificar sus declaraciones.