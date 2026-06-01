El Patrullero 'P-114' abrirá sus puertas al público en Huelva en el marco del Día de las Fuerzas Armadas

Archivo - Imagen del patrullero P-114 de la Armada. - MINISTERIO DE DEFENSA - Archivo

HUELVA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El patrullero 'P-114' de la Armada abrirá sus puertas al público el próximo miércoles, 3 de junio, en el muelle de Canoas, en el marco del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) 2026. La jornada de visitas tendrá lugar de 09,30 a 14,00 horas.

El buque permanecerá atracado del 2 al 4 de junio, reservándose los días 2 y 4 para visitas de centros educativos de Huelva, ha indicado el Ministerio de Defensa en una nota.

El 'P-114', con una dotación de 15 marinos, cuenta con un desplazamiento de 20,8 toneladas, una eslora de 15,75 metros y una manga de 4,19 metros está destinado a la vigilancia del Golfo de Cádiz, la protección de los pesqueros españoles y el control del tráfico marítimo, incluyendo la lucha contra la inmigración ilegal y la pesca ilegal.

La Armada ha invitado a toda la ciudadanía de la provincia de Huelva a participar en esta actividad, que "permite conocer de cerca sus misiones y capacidades".