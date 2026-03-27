El Pleno del Ayuntamiento de Huelva aprueba la moción para exigir la dimisión de Puente por Adamuz

Archivo - La alcaldesa de Huelva, Pilar Mirana, durante el pleno ordinario del mes de marzo. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva de este viernes ha aprobado, con el voto a favor del equipo de Gobierno Popular y Vox, y el voto en contra del PSOE y del concejal no adscrito, Luis Albillo, para exigir responsabilidades por la gestión del accidente ferroviario de Adamuz y el cese del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, durante el debate, Felipe Arias ha insistido en que "detrás del trágico accidente hay responsabilidades políticas que nadie ha asumido", subrayando la gravedad de las informaciones conocidas en las últimas semanas y reclamando "memoria, verdad y justicia" para las víctimas.

Señala que la iniciativa "reafirma el compromiso" del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva con las familias afectadas y solicita "la dimisión" del ministro y de los responsables de ADIF, así como "exige una investigación independiente" y reclama al Gobierno de España que "pida perdón públicamente" a las víctimas.

El portavoz del equipo de Gobierno explicó, durante su comparecencia para anunciar esta moción, que se trata de "una presunta negligencia que costó la vida de 46 personas" por ello, consideraba que "cualquier dirigente público con un mínimo de dignidad presentaría su dimisión", en referencia a las "informaciones" que cree "de extrema gravedad conocidas en las últimas semanas", sin que "se hayan anunciado dimisiones ni se hayan dado explicaciones", toda vez que insistió en que era "incomprensible" que "no se haya pedido perdón a las familias".

Precisamente, este mismo viernes se ha conocido que la jueza que lleva la instrucción del caso ha dictado un auto en el que acuerda rechazar la personación como acusación popular de los ayuntamientos de Huelva y de Punta Umbría en la causa por el siniestro ferroviario. Algo que el Ayuntamiento de Huelva ya ha anunciado que recurrirá hasta "agotar todas las vías posibles".