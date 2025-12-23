El PP acusa al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bollullos (Huelva) de "incumplir la Ley de Transparencia"

La secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, junto a miembros de la formación en Bollullos Par del Condado. - PP HUELVA

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El PP en el Ayuntamiento de Bollullos par del Condado (Huelva) ha criticado este martes el "incumplimiento de la Ley de Transparencia por parte del Equipo de Gobierno del PSOE" ante "la negativa de ofrecer información a la oposición de interés de los ciudadanos relativa a la gestión los recursos municipales".

En este sentido, el portavoz popular, Máximo Valdivia, se ha preguntado "qué tiene que ocultar el alcalde para que no recibamos esa información sobre la deuda pública, que interesa a los ciudadanos, después de once meses desde que la solicitamos en el Ayuntamiento de Bollullos, ha indicado el PP en una nota.

Ante esta situación ha manifestado que se han visto "obligados" a "acudir al Consejo de Transparencia Andaluz, ante la falta de información" y que ya han interpuesto "la reclamación oportuna" y están a la espera de su resolución "para seguir ejerciendo nuestra labor de oposición".

Por su parte, la presidenta del PP de Bollullos, Luisa Martínez, ha asegurado que los concejales populares van a seguir ejerciendo su oposición "de una manera firme y contundente" y "no va a parar de requerir toda la información que necesitemos y que sea de interés de los vecinos de Bollullos".

Martínez ha manifestado que "la democracia es exactamente lo contrario que está haciendo el alcalde del PSOE". "Los principios democráticos se basan en dar respuesta a los ciudadanos y a sus representantes en cualquier administración pública y en el Ayuntamiento de Bollullos estamos sufriendo todo lo contrario", ha añadido.

La secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, que ha acompañado a los representantes del Partido Popular en Bollullos par del Condado, ha criticado que el alcalde, Rubén Rodríguez, "se salta la Ley de Transparencia sin que le importe".

"El PSOE ha convertido la falta de información en una práctica habitual lamentablemente esta actitud también se repite en muchos otros municipios en la provincia de Huelva que están gobernados por socialistas y bajo la dirección de María Eugenia Limón", ha finalizado.