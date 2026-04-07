El PP destaca las "cifras históricas" de empleo en Huelva con la reducción de 21.000 parados en "ocho años"

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, este martes en rueda de prensa. - PP HUELVA

HUELVA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado las "cifras históricas de empleo" en la provincia, donde "se ha reducido el número de desempleados en más de más de 21.000 onubenses durante las dos legislaturas de Juanma Moreno".

En una nota, González ha afirmado que "muchos onubenses han encontrado una oportunidad de empleo en estos años de Gobierno del Partido Popular". "Hablamos de realidades, porque la tasa de paro está muy lejos de los más de 50.000 desempleados que había en 2018 con los gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía", ha añadido.

"Las políticas de empleo de Juanma Moreno están funcionando en la provincia de Huelva. Los datos demuestran a fecha de final de marzo que Huelva avanza en la buena dirección reduciendo a 29.009 desempleados la cifra de desempleados cuando al finalizar 2018 se situaba 50.280 parados, un 42% más", ha señalado el líder de los populares onubenses.

El presidente popular ha subrayado que "se puede decir que en la provincia de Huelva estamos mucho mejor en empleo que hace ocho años cuando gobernaba en Andalucía el PSOE" y ha afirmado que "esto responde en buena parte a la clara apuesta por las políticas de empleo durante estos años del Gobierno andaluz de Juanma Moreno que ha invertido en la provincia más de 86,5 millones de euros para fomentar el empleo en los municipios".

Asimismo, apunta que los datos registrados en la provincia de Huelva "no son aislados del resto de Andalucía", donde en la comunidad autónoma "hay 460.000 cotizantes más que al cierre de 2018 con el PSOE en la Junta, casi 255.000 parados menos y más de 3,5 millones de afiliados".

"El compromiso de la Junta de Andalucía y concretamente el compromiso de Juanma Moreno con el empleo se refleja en los números, ahora Andalucía y la provincia de Huelva es líder en la generación de oportunidades laborales, mejorando la vida de los onubenses y del resto de andaluces", ha finalizado.