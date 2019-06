El PP elevará la propuesta de expediente sancionador contra los tres concejales de Almonte (Huelva)

Publicado 21/06/2019 16:25:00 CET

HUELVA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección del Partido Popular de Huelva elevará al Comité Ejecutivo Provincial del PP la propuesta de expediente sancionador contra los tres concejales de Almonte, que votaron a la candidata de Mesa de Convergencia, Rocío del Mar Castellanos, para su investidura como alcaldesa de la localidad, y que podría acabar en la expulsión de los ediles por no acatar las directrices del partido.

El vicepresidente del PP onubense, Alberto Fernández, ha detallado este martes que una vez sea aprobada la propuesta por este último órgano, será trasladado al Comité de Derechos y Garantías Regional, ha informado el PP en un comunicado.

Fernández ha señalado que el Comité Ejecutivo Provincial se reunirá previsiblemente la próxima semana para analizar la propuesta de expediente sancionador que, a juicio de la Dirección del PP de Huelva, "debe concluir con la expulsión de los tres concejales populares que no acataron la pauta marcada por la Dirección del partido de votar a su propia candidata a la Alcaldía de Almonte".

Respecto a la situación política en el Ayuntamiento de Punta Umbría, el vicepresidente popular ha incidido en que la decisión de las dos concejalas, María Sacramento y Amelia Gallardo de la Torre, de darse de baja del Partido Popular antes de dar su apoyo a la alcaldesa socialista, Aurora Águedo, para su investidura, imposibilita legalmente al PP a reclamarle las actas.

No obstante, Fernández ha sido contundente al afirmar que las directrices eran claras, "lograr un gobierno del PP y no apoyar al PSOE", y que la marcha de María Sacramento y Amelia Gallardo, así como su inclusión en el gobierno municipal con dos tenencias de alcaldía, "no nos gusta y no se tenía que haber producido".

A este respecto, el dirigente popular ha reclamado al secretario general del PSOE, Ignacio Caraballo, que dé explicaciones sobre "el por qué y cómo se ha fraguado" el pacto de gobierno en Punta Umbría.

Por último, Fernández se ha mostrado convencido de la "reestructuración" del PP en Punta Umbría y Almonte, donde "el partido va a seguir implantado en la sociedad, va a volver a tener dos partidos fuertes y con posibilidades de gobierno en la siguiente legislatura".