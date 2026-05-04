Prisión provisional para un profesor de Huelva acusado de tocamientos a varios alumnos

Profesor de un centro de la provincia de Huelva detenido e ingresado en prisión como presunto autor de tocamientos a menores - GUARDIA CIVIL

HUELVA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado ha decretado el ingreso en prisión provisional para un profesor detenido por la Guardia Civil por varios presuntos delitos de agresión sexual, consistentes en tocamientos a varios alumnos del centro escolar donde trabajaba situado en la sierra de Huelva.

Según ha informado el Instituto Armado, las víctimas que han denunciado --de momento cuatro alumnos menores de edad-- indicaron que, al parecer, durante las clases y en ocasiones en determinadas actividades extraescolares, esta persona procedía a realizarles tocamientos en zonas "íntimas o sensibles". Apunta la Guardia Civil que esta persona ha sido denunciada en varias ocasiones coincidiendo en el mismo relato las víctimas.

Por todo ello, tras investigaciones llevadas a cabo y la toma de manifestaciones de los menores en presencia de sus tutores legales y de testigos de los hechos, se procedió a la detención del docente, que ha fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente que ha decretado su ingreso en prisión.

Asimismo, la Guardia Civil ha indicado que continúa con las investigaciones por si hubiera más alumnos que hayan sido víctimas de las citadas agresiones.