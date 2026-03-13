El PSOE crítica el "recorte en emergencias" y "la sustitución de ambulancias por taxis sanitarios" en Andévalo de Huelva

El senador del PSOE por Huelva, Amaro Huelva, junto a representantes del PSOE de Huelva en El Andévalo. - PSOE DE HUELVA

VILLABLANCA (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

El senador del PSOE por Huelva, Amaro Huelva, ha criticado en Villablanca la decisión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "retirar ambulancias medicalizadas" en distintos municipios de la comarca del Andévalo para "sustituirlas por vehículos de transporte sanitario con únicamente conductor", una medida que supone, a su juicio, "un grave recorte que pone en riesgo la vida de los ciudadanos".

Según informa el PSOE en una nota de prensa, el senador ha señalado durante un encuentro con representantes socialistas de la comarca que Juanma Moreno está "eliminando ambulancias de Soporte Vital Avanzado para reemplazarlas por ambulancias de transporte, rebajando claramente el nivel asistencial en las emergencias".

"Esto no es un cambio técnico, es un recorte en toda regla. Sustituir una ambulancia medicalizada, con médico, enfermería y equipamiento vital, por un simple vehículo de transporte es aceptar que cuando se produzca una emergencia grave no llegará un equipo preparado para salvar vidas", ha advertido.

De este modo, el senador socialista ha explicado que esta situación "ya se está produciendo en varios municipios del Andévalo". "En Villablanca, la ambulancia medicalizada que también daba cobertura a San Silvestre de Guzmán ha sido retirada, pasando el centro de referencia a Lepe, donde solo habrá una ambulancia de transporte", ha señalado.

"La misma situación se repite en Villanueva de los Castillejos, afectando directamente a los vecinos de El Granado, El Almendro y Sanlúcar de Guadiana, quienes verán reducida la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias", ha subrayado.

Además, ha alertado de que este recorte "no se limita al Andévalo", sino que "también se está produciendo en otros municipios de la provincia como Trigueros y Beas".

"Lo que está haciendo el PP es desmontar pieza a pieza la atención urgente en los pueblos pequeños. Están convirtiendo el servicio de emergencias en un simple servicio de transporte sanitario", ha criticado, al mismo tiempo que ha lamentado que "los responsables sanitarios saben perfectamente que están rebajando el nivel asistencial". "Y aun así han decidido retirar ambulancias medicalizadas de zonas rurales", ha añadido.

Ante esta situación, Amaro Huelva ha preguntado al Gobierno andaluz que "quién va a asumir la responsabilidad cuando ocurra una tragedia evitable", ya que "si una persona sufre una parada cardiorrespiratoria y llega una ambulancia que no puede desfibrilar, monitorizar o aplicar tratamiento avanzado, tendrá que esperar a otra unidad medicalizada a muchos kilómetros de distancia". "Cuando se recorta en emergencias no se recorta en papeles, se recorta en tiempo, en asistencia y en vidas", ha apostillado.

RECHAZO DE LOS REPRESENTANTES SOCIALISTAS DE LA COMARCA

En este sentido, el portavoz socialista en Villablanca, José Antonio Carballar, ha criticado que esta decisión "perjudica directamente a Villablanca y a toda la comarca del Andévalo". "Juanma Moreno ha decidido retirar la ambulancia medicalizada que daba cobertura desde nuestro municipio, dejando a nuestros vecinos y vecinas con menos recursos ante una emergencia sanitaria", ha alertado.

Por ello, Carballar ha remarcado que "no es un cambio menor", sino "pasar de una ambulancia con médico, enfermería y medios para salvar vidas a un simple vehículo de transporte sanitario". "Eso significa que ante un infarto, un ictus o una parada cardiorrespiratoria la respuesta será más lenta y con menos medios. No podemos aceptar que por vivir en un pueblo pequeño tengamos menos protección y menos garantías ante una emergencia", ha añadido.

"Exigimos a Juanma Moreno que rectifique porque cuando hablamos de emergencias no hablamos de números ni de gestión, sino que hablamos de vidas", ha remarcado.

Por su parte, el alcalde de San Silvestre de Guzmán, José Alberto Macarro, ha advertido de que la "retirada" de esta ambulancia medicalizada supone "perder un recurso sanitario esencial para el municipio". "Ante una emergencia grave ya no tendremos cerca un equipo con médico, enfermería y medios avanzados para salvar vidas. Y cuando hablamos de emergencias cada minuto cuenta", ha señalado.

Al respecto, Macarro ha explicado que situaciones como un infarto, un ictus o una parada cardiaca "no pueden esperar a que llegue una ambulancia desde más lejos, como Lepe, o a que aparezca un vehículo que solo sirve para trasladar pacientes". "Los vecinos y vecinas de San Silvestre no pueden tener menos derechos sanitarios por vivir en un pueblo pequeño. La vida de una persona aquí vale exactamente lo mismo que la de cualquier ciudadano de Andalucía", ha incidido.

Por ello, ha reclamado al Gobierno andaluz que "rectifique de inmediato y mantenga las ambulancias medicalizadas en la comarca". "No se puede recortar en algo tan básico como la atención urgente y la vida de la gente", ha finalizado.