El PSOE exige a la Junta implantar el Bachillerato en Rociana (Huelva) "tras cinco años de incumplimientos"

La secretaria de Educación del PSOE de Huelva, Irene Montiel, y el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Rociana del Condado, Rubén Picón. - PSOE DE HUELVA

ROCIANA DEL CONDADO (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Educación del PSOE de Huelva, Irene Montiel, y el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Rociana del Condado, Rubén Picón, han reclamado a las puertas del IES Virgen del Socorro la implantación inmediata del Bachillerato en el municipio, toda vez que han criticado "cinco años de promesas vacías, abandono e incumplimientos por parte de la Junta de Andalucía".

En un comunicado, Montiel ha acusado al PP de "lavarse las manos y de no hacer absolutamente nada", así como "la desidia" del presidente, Juanma Moreno, por la educación y los jóvenes del municipio, "que no están en su hoja de ruta, por lo que tienen que seguir desplazándose a Bonares, un pueblo de 6.000 habitantes, a cursar sus estudios de Bachillerato, cuando Rociana cuenta con una población de 10.000".

En esta línea, la socialista ha señalado que el presidente andaluz "se comprometió hace cinco años con la comunidad educativa rocianera a poner en marcha el Bachillerato en este municipio, que tuvo el empuje del entonces equipo de Gobierno socialista en el Ayuntamiento, que estuvo luchando con la comunidad educativa para que esto se llevara a cabo", pero la llegada del PP "ha hecho que el alcalde se esconda y obedezca a Moreno en vez de luchar por los intereses de su pueblo y de los jóvenes".

La secretaria de Educación del PSOE onubense ha criticado que el PP "no apueste por lo público ni por la educación en Rociana", porque "no es un problema de financiación", además, ha incidido en que "frente a los más de 4.000 millones de euros adicionales que pedía Moreno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le ha puesto encima de la mesa más de 5.000 millones para educación, sanidad, dependencia y los rechaza".

"Por tanto, no tiene excusas, no es una cuestión de dinero, es de voluntad política. Y le pedimos que cumpla su compromiso y deje de mentir porque los jóvenes de Rociana no son ciudadanos de segunda y no merecen desplazarse cuando pueden estudiar en su propio pueblo", ha espetado.

Por su parte, el portavoz socialista en el Consistorio rocianero, Rubén Picón, ha lanzado "un mensaje claro de unidad" para respaldar la iniciativa impulsada por el AMPA del IES Virgen del Socorro y el equipo directivo del centro, "porque el pueblo debe de estar unido para conseguir lo que corresponde ya por derecho". "Queremos unos jóvenes formados", ha apuntado.

En este sentido, ha enfatizado que están "ya hartos" de "falsas promesas" y el pueblo "va a abanderar la unidad, llegando hasta donde haga falta", para que los jóvenes "disfruten de un Bachillerato de calidad, con una inversión de infraestructuras de calidad, no a cualquier precio, para que tengan una formación pública y de calidad".

"Por ello, vamos a abanderar ese llamamiento del AMPA, que está haciendo un trabajo encomiable junto con el equipo directivo, para pelear por un Bachillerato para Rociana, todo un pueblo unido, todos a una. Esto no es cuestión de colores políticos, porque la educación no va de colores, invertir en educación es invertir en el presente y el futuro de nuestros jóvenes. Y no vamos parar hasta conseguir que el Bachillerato sea una realidad en Rociana en el curso 2027-2028", ha dicho.