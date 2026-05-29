El PSOE de Huelva saca adelante su moción para exigir el cumplimiento de la Ley de Bioclimatización en las aulas

Pleno del Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha sacado adelante en el Pleno del Ayuntamiento de Huelva una moción para exigir a la Junta de Andalucía el cumplimiento íntegro de la Ley de Bioclimatización de los centros educativos, una iniciativa que ha contado con el voto en contra del equipo de gobierno de Pilar Miranda (PP).

Según informa el propio PSOE en una nota de prensa, durante el debate de la moción, la concejala socialista Tania González ha criticado la situación que se vive cada día en colegios e institutos andaluces, donde alumnado y profesorado "continúan soportando temperaturas extremas que afectan a la salud y dificultan el aprendizaje".

La edil socialista ha recordado que las consecuencias del calor en las aulas son "una realidad que sufren miles de estudiantes, con episodios de mareos, sofocos o sangrados nasales", mientras la Junta de Andalucía "sigue incumpliendo una ley aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz y que obliga a desarrollar actuaciones estructurales de bioclimatización en los centros educativos".

La concejal del PSOE ha criticado además el denominado programa 'Mejora tu Centro', impulsado por el Gobierno andaluz, al considerar que supone "un parche" que "traslada la responsabilidad a los propios centros educativos, obligándolos a asumir trámites burocráticos y gestiones que corresponden a la administración autonómica".

Asimismo, ha alertado de que numerosas instalaciones educativas, como colegios de Primaria, conservatorios elementales o centros de Educación Permanente, quedan fuera de estas ayudas. "La Ley de Bioclimatización establece claramente que es la Junta de Andalucía la administración competente para ejecutar estas actuaciones. No queremos parches. Queremos que cada administración asuma sus responsabilidades y que se cumpla una ley que lleva años sin aplicarse", ha defendido la socialista durante su intervención.

Desde el PSOE de Huelva han lamentado que Pilar Miranda y su equipo de Gobierno voten en contra de una iniciativa destinada a proteger la salud de niños, niñas y docentes, "alineándose nuevamente con los incumplimientos de la Junta de Andalucía en una materia especialmente sensible para miles de familias onubenses".

PP Y VOX, "JUNTOS CONTRA LA IGUALDAD"

Por otro lado, el PSOE critica que PP y Vox "han vuelto a votar de manera coordinada" para "tumbar" una moción socialista en defensa de la igualdad entre ciudadanos y "contra las políticas de discriminación" que promueve la denominada "prioridad nacional". Según los socialistas, su segunda moción tenía como objetivo reafirmar el compromiso del Ayuntamiento con la igualdad de derechos de todos los ciudadanos y rechazar las políticas de exclusión vinculadas a la denominada "prioridad nacional", una propuesta impulsada por Vox que "pretende establecer diferencias en el acceso a recursos públicos en función del origen de las personas".

La iniciativa fue rechazada por los votos conjuntos de PP y Vox, lo que, a juicio del PSOE, "evidencia una vez más la estrecha sintonía entre ambas formaciones en el Ayuntamiento de Huelva, donde mantienen un pacto de investidura que permitió a Pilar Miranda alcanzar la Alcaldía".

Durante el debate, el portavoz socialista, Francisco Baluffo, ha interpelado directamente a la alcaldesa para lamentar "que se situara junto a Vox en la defensa de políticas discriminatorias y no junto a los valores constitucionales de igualdad y convivencia". Baluffo ha recordado que el artículo 14 de la Constitución Española garantiza la igualdad de todos los ciudadanos y ha advertido de que la denominada prioridad nacional, "supone una vulneración de ese principio básico".

Asimismo, ha puesto de manifiesto "la contradicción del Partido Popular de Andalucía" al señalar que este jueves el PP votó contra la prioridad nacional en el Ayuntamiento de Sevilla. Para el PSOE, el resultado de la votación "deja claro" que Pilar Miranda "ha decidido situarse con Vox y contra los inmigrantes en lugar de hacerlo con la gente de Huelva, que es una ciudad abierta, tolerante e igualitaria".

"Hoy el Partido Popular ha tenido la oportunidad de defender la igualdad de todos los ciudadanos y de desmarcarse de los discursos de odio. Sin embargo, ha preferido votar junto a Vox y rechazar una moción que defendía algo tan básico como que todas las personas merecen los mismos derechos y la misma dignidad", han concluido los socialistas.