PSOE pide a la Junta la "celeridad" del Gobierno en las ayudas para los sectores económicos afectados por las borrascas

El portavoz socialista de Presidencia y parlamentario andaluz Mario Jiménez junto al alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, en su visita a una finca agrícola del municipio onubense afectada por el temporal. - PSOE DE HUELVA

MOGUER (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz socialista de Presidencia y parlamentario andaluz Mario Jiménez ha pedido a la Junta de Andalucía "celeridad" para concretar las ayudas a los distintos sectores afectados por los temporales y ha destacado que mientras la administración andaluza "no ha implantado ninguna medida para ninguno" el Gobierno de España "está trabajando de manera denodada desde el primer momento".

Así lo ha manifestado este martes Jiménez en una visita a un campo de frutos rojos en Moguer (Huelva), acompañado por el alcalde, Gustavo Cuéllar, donde ha resaltado que la semana pasada se aprobó en Consejo de Ministros declarar a los municipios afectados como Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil (ZGAEPC) "para dar una respuesta" y este martes se ha aprobado un Decreto con un paquete de medidas económicas para los afectados.

Jiménez ha valorado que ese paquete de medidas anunciado este martes contempla "más de 7.000 millones de euros que van a recibir tanto los ayuntamientos, las personas que individualmente han tenido daño en sus casas, como los sectores económicos, siendo especialmente el sector de la agricultura el sector que más recursos va a beneficiar".

En este sentido, ha subrayado que desde el PSOE-A celebran que la agricultura "va a recibir una inyección de 2.100 millones de euros de ayuda directa para poder afrontar los daños que se hayan producido en las fincas". Al respecto, Jiménez ha señalado que "en el conjunto de la comunidad autónoma hay pérdidas de cosecha que llegan al 40%, al 50% y en el caso del sector de las berries de Huelva podemos estar en una pérdida entre el 25% y el 30%", por lo que ha asegurado que es "el sector más afectado".

"Eso exige una actuación inmediata por parte del máximo responsable, que es la Junta de Andalucía, que no entendemos por qué a estas alturas todavía no se ha culminado la evaluación de daño, porque a estas alturas no se ha desplegado toda la capacidad y solamente estamos en la foto. Y en el día de hoy parece ser que vamos a tener una nueva foto del presidente de la Junta, pero lo que no tenemos es el despliegue y la concreción de las ayudas", ha dicho.

Asimismo, ha destacado que las ayudas del Gobierno "van a ir desde ayudas directas a las explotaciones, a los empresarios autónomos, y también a la disminución de los módulos del IRPF y del IVA, precisamente a los sectores que están más afectados", con lo cual "va a haber un ahorro fiscal por parte de las explotaciones agrarias", toda vez que ha valorado que se "va a reducir de 35 a cinco las peonadas necesarias para poder cobrar el subsidio agrario para los trabajadores eventuales del campo que, si no fuera de esta manera, no podrían tener las peonadas necesarias para poder acceder a las ayudas" debido a la pérdida de días de trabajo por las lluvias.

"Esto se llama compromiso directo y real con los sectores afectados. Esto se llama respuesta rápida por parte del Consejo de Ministros, por parte del Gobierno de España, por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y esencialmente por parte de la vicepresidenta del gobierno María Jesús Montero, que es quien ha impulsado y coordinado todo el esfuerzo que va a hacer el Gobierno de España y que, esencialmente va a dirigirse a Andalucía como el territorio que, lamentablemente, ha sido el más afectado", ha añadido.

El socialista ha explicado que esta inyección de recursos "posiblemente no vaya a paliar el cien por cien de las pérdidas que se hayan producido" pero que, "sin lugar a dudas, tanto los titulares de las explotaciones agrarias como los trabajadores del campo van a poder tener una compensación, una ayuda importante, que va a permitir que se mantenga la actividad agraria y que se pueda paliar en gran medida las pérdidas que se están produciendo".

Mario Jiménez ha señalado que también los pescadores van a recibir ayudas, "los que tienen sus puertos en las provincias de Málaga, de Cádiz y de Huelva". "Lo que queremos es que sientan el ayuda, el aliento, el respaldo, el compromiso del Gobierno de España con su situación y los recursos económicos que de manera directa y muy rápida van a recibir para poder atender esta situación".

AYUDAS A LOS AYUNTAMIENTOS

De otro lado, el parlamentario socialista ha subrayado que, "por primera vez" los ayuntamientos "van a recibir las ayudas por la situación de emergencia que se ha vivido, no por el 50% de los daños que se hayan producido" sino "del cien por cien de los daños que se hayan producido en sus municipios".

Para finalizar, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía "que acabe con la ceremonia de la confusión y que acabe con actitudes que al final podrían resultar hipócritas" porque "se está planteando un escenario de colaboración institucional en el que cada administración asuma su responsabilidad de cara a la situación de daño que se está produciendo o que se ha producido en Andalucía, pero frente a las buenas palabras y las palmaditas en la espalda a las que nos tiene acostumbrado Juanma Moreno, nos hemos encontrado con que el PP ha registrado una iniciativa en el Parlamento para paliar los daños del temporal en la "que vergonzosamente pide medidas al Gobierno".

"Nos parece una situación de desvergüenza y un ejercicio de cinismo político por parte del PP que solo se le pida medidas al Gobierno de España cuando la Junta de Andalucía y su presidente es responsable de lo que ha ocurrido en alguna medida, porque hay obras de infraestructuras hidráulicas en la comunidad autónoma, en el ámbito de las cuencas hidrográficas andaluzas, que no se han acometido desde el año 2021 y que podía haber prevenido muchas de las situaciones que se han vivido en esas provincias andaluzas", ha enfatizado.

Mario Jiménez ha pedido a Juanma Moreno "que dé instrucciones inmediatas a su grupo parlamentario para que retire esa proposición no de ley" y le ha dicho que es "el responsable de plantear las soluciones y el único responsable a futuro de que se articulen las soluciones", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, has mostrado el "compromiso y apoyo absoluto" del Ayuntamiento al sector agrícola de toda Andalucía y, especialmente, de su localidad donde "ya se está trabajando en la recuperación de las distintas infraestructuras", así como han elevado "tanto al Gobierno de la Junta de Andalucía como al Gobierno central" en qué situación se encuentran "solicitando todas las colaboraciones imprescindibles para retomar la normalidad de la campa agrícola".