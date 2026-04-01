PSOE-A pide "saber la verdad" sobre Adamuz (Córdoba) y si el 112 "no atendió a llamadas de víctimas como dicen algunas"

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, este miércoles en Huelva junto a otros socialistas onubenses. - PSOE HUELVA

HUELVA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha pedido a la Junta de Andalucía que "dé la cara" y preste su "máxima colaboración con la Justicia" y con la Comisión de Investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, 28 de ellas de Huelva, para "saber la verdad" y ha pedido que diga "si se ha dado toda la información de lo que pasó respecto al 112" porque "hay víctimas contando que llamaron al 112 y que no los atendieron".

Así lo ha manifestado Márquez en atención a los medios en Huelva, donde ha indicado que los socialistas quieren "hacer un llamamiento a la verdad, al igual que las víctimas y que los familiares" de los fallecidos en el accidente porque en el PSOE "también lamentablemente hemos tenido que enterrar a seres queridos, a compañeros, a familiares" y quieren "saber la verdad de lo que pasó".

"Y por las últimas informaciones que hemos conocido, nos vemos en la obligación de trasladar algunas preguntas al presidente de la Junta de Andalucía, a Juanma Moreno", ha dicho antes de cuestionar si "se ha dado toda la información de lo que pasó respecto al 112, porque hay víctimas contando que llamaron al 112 y que no lo atendieron".

Márquez ha señalado que desde el Partido Socialista llevan "años diciendo" que el servicio del 112 "estaba absolutamente desmantelado por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, que privatizar la sanidad tiene consecuencias terribles". "Y queremos saber si hubo gente que llamó al 112 y que no obtuvo la respuesta en un momento tan difícil", ha remarcado.

"Queremos que se sepa la verdad en todos los sentidos. Aquí también, por supuesto. Y Moreno no puede eludir sus responsabilidades. Los onubenses, los andaluces, tenemos derecho a que se sepa la verdad; de ahí no nos vamos a mover. Es lo que llevamos pidiendo durante todo este tiempo y evidentemente queremos que todo el mundo que tenga algún tipo de implicación, dé la cara y cuente todo lo que pasó", ha concluido.