El PSOE de Rociana (Huelva) afea "estado inadmisible" del Hogar de Mayores y exige al alcalde una "actuación inmediata"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Rociana del Condado (Huelva), Rubén Picón. - PSOE DE HUELVA

ROCIANA DEL CONDADO (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Rociana del Condado (Huelva), Rubén Picón, ha recriminado el estado "absolutamente inadmisible y tercermundista" en el que se encuentran las instalaciones del Hogar de Mayores El Llano, tras una visita realizada a la misma.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Picón ha señalado que la situación que presentan estas dependencias municipales es "devastadora e impropia de un espacio público destinado al bienestar y la convivencia de nuestros mayores".

Durante la visita, el portavoz socialista ha podido comprobar cómo los usuarios "se ven obligados a convivir con suelos completamente encharcados por acumulación de agua, paredes agrietadas y visiblemente deterioradas, así como graves problemas de humedades".

"Nos encontramos con espacios destrozados que ofrecen una imagen desoladora de una instalación municipal que debería ser un lugar digno, seguro y confortable para las personas mayores de nuestro pueblo", ha subrayado.

Así, ha alertado del preocupante estado del testero del edificio, "que presenta un deterioro muy evidente", así como de las condiciones del interior del Hogar de Mayores, donde las humedades "son constantes, los suelos chorrean agua y algunos aparatos eléctricos aparecen incluso cubiertos por agua, lo que incrementa el riesgo para los usuarios y supone un peligro evidente para las personas que acuden diariamente a estas instalaciones".

Picón ha enfatizado que "estos destrozos llevan años así, desde 2023, a causa de los efectos de la dana que sufrimos en la provincia, una situación que desde el Grupo Municipal Socialista llevamos denunciando reiteradamente en los plenos municipales mediante ruegos dirigidos al equipo de Gobierno del PP", al tiempo que ha criticado que "pleno tras pleno hemos advertido de este deterioro, pero nuestros ruegos han sido ignorados".

Por ello, el PSOE de Rociana ha exigido, de una vez por todas, al alcalde "una actuación inmediata y urgente que permita solucionar estos graves problemas antes de que se produzca algún incidente", puesto que ha valorado que "no caben más excusas ni más retrasos" y ha precisado que "nuestros mayores no merecen espacios degradados ni el abandono institucional del que están siendo objeto".

"Esta no es la imagen que queremos para nuestro pueblo ni para nuestras instalaciones públicas. Rociana debe cuidar a quienes nos cuidaron durante toda su vida", ha concluido Picón.