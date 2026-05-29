La Rábida (Huelva) refuerza su papel como punto de encuentro iberoamericano con una cumbre cultural impulsada por la OEI

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, informa sobre la I Reunión del Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Huelva y La Rábida acogerán los próximos 4 y 5 de junio la I Reunión del Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), un encuentro de alto nivel institucional y cultural que reunirá a representantes de ministerios de Cultura, organismos internacionales, universidades y redes culturales de distintos países iberoamericanos.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha presentado este viernes una cita que situará nuevamente a La Rábida "como uno de los grandes espacios de encuentro del ámbito iberoamericano".

Entre los participantes estarán el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero; el director de Relaciones Culturales y Científicas de Aecid, Santiago Herrero, además de delegados y altas autoridades vinculadas al patrimonio y a la cooperación cultural.

Durante las jornadas se trabajará en la creación de un modelo común de rutas e itinerarios culturales en países latinoamericanos ya consolidadas, como el Camino Principal Andino (Qhapaq Ñan), el Camino Real de Tierra Adentro (México), la Ruta de las Misiones (Paraguay, Argentina y Brasil), la Ruta Universo Wayuu (Colombia) o la Ruta del Encuentro de Dos Mundos (República Dominicana), abordando cuestiones relacionadas con la certificación de rutas culturales, la gobernanza del programa y el intercambio de experiencias ya consolidadas en distintos países.

Las sesiones comenzarán el día 4 en el Foro Iberoamericano de La Rábida y continuarán el día 5 en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Huelva.

Con la puesta en marcha de este programa en Huelva, provincia con fuertes vínculos históricos y vocación iberoamericana, la OEI busca "consolidar su apuesta por hacer de la cultura un motor de desarrollo sostenible, cohesión social e integración regional", a través de iniciativas que "fortalecen la identidad compartida y el intercambio entre los países iberoamericanos", según ha indicado en una nota.

RUTA DE ENCUENTRO ENTRE DOS MUNDOS

Precisamente durante la jornada del día 5, la Diputación Provincial de Huelva presentará junto a la República Dominicana la Ruta del Encuentro entre Dos Mundos, una propuesta de itinerario cultural transnacional concebida para poner en valor el patrimonio, la cultura y la memoria compartida entre ambos lados del Atlántico. La iniciativa se desarrollará de forma conjunta en los próximos meses y tendrá un especial protagonismo el próximo año, coincidiendo con la conmemoración del 535 aniversario del Descubrimiento de América.

La Ruta del Encuentro entre Dos Mundos se centra en el primer viaje colombino como proceso de contacto, mestizaje y transformación global. El recorrido se articula en torno a los Lugares Colombinos, el Atlántico como espacio cultural compartido, el encuentro en La Española y un espacio de memoria global vinculado a uno de los acontecimientos que cambió la historia del mundo.

La reunión de la OEI coincide con la celebración en La Rábida del Foro Iberoamericano de las Migraciones, integrado en el programa oficial de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que este año acoge España.

Durante la presentación, Toscano ha destacado el momento institucional que vive actualmente La Rábida. "Este encuentro de la OEI no es un hecho aislado. Forma parte de algo mucho más amplio: el momento que está viviendo La Rábida", ha señalado.

El presidente provincial ha recordado que en apenas unos meses este enclave ha acogido la visita de Su Majestad el Rey, el presidente del Gobierno, el primer ministro de Portugal, además de numerosos ministros, representantes iberoamericanos, organismos internacionales y grandes encuentros económicos y culturales.

"Todo eso está situando a Huelva y a La Rábida en el centro de muchas miradas y demuestra la capacidad de atracción que sigue teniendo este lugar dentro del espacio iberoamericano", ha afirmado.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)

Bajo el lema 'Hacemos que la cooperación suceda', la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur en Iberoamérica. Actualmente cuenta con 23 Estados miembros y 19 oficinas nacionales, además de la Secretaría General en Madrid.

En 2024 recibió el prestigioso Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional "por su fructífera labor en la promoción del multilateralismo y por representar un importante puente en las relaciones entre Europa e Iberoamérica".

Con más de 600 proyectos y 400 convenios de cooperación activos por año en promedio, la OEI representa una de las mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus resultados, la organización ha contribuido a la drástica reducción del analfabetismo en Iberoamérica, con una media de seis millones de beneficiarios directos en los últimos cinco años.