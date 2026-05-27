Aseguran que Huelva recuperará el servicio ferroviario el 15 de junio tras las actuaciones de reparación

HUELVA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Renfe y Adif han asegurado este miércoles que Huelva recuperará el servicio ferroviario el 15 de junio tras las actuaciones de reparación y mejora de la infraestructura. Los trabajos que se ejecuta se enmarcan tanto en la reparación de los daños ocasionados por los temporales de febrero (borrascas Leonardo y Marta), como en la ampliación de vías de apartado en las estaciones de Salteras y Escacena.

Según han indicado ambas compañías en una nota de prensa, ambas actuaciones se han llevado a cabo de forma simultánea y coordinada con el objetivo de "reducir al máximo las afecciones al servicio". Tras los temporales de febrero ha sido necesaria la reconstrucción de la plataforma ferroviaria y protección mediante una escollera; la reposición de señales y balizas; la estabilización de los desmontes; también una limpieza de drenajes y restitución de cauces dañados y la reposición de caminos de acceso y servicios y de badenes inundables, entre otras actuaciones.

Todo esto mientras se ejecutan actuaciones para las que era "necesario" una interrupción de la circulación y que permitirán la ampliación de vías de apartado de la estación de Escacena (Huelva) y Salteras (Sevilla). Esta iniciativa es una medida conjunta para impulsar el transporte ferroviario de mercancías en la línea convencional Sevilla-Huelva, que se desarrolla en el marco del convenio suscrito por Adif y la Autoridad Portuaria de Huelva (APH) para impulsar el tráfico de mercancías con origen o destino el Puerto de Huelva hacia los corredores Atlántico y Mediterráneo.

SERVICIO ALTERNATIVO

En este sentido, del 29 de mayo al 14 de junio, la conexión entre Huelva y Sevilla está garantizada con un servicio alternativo hasta la finalización de los trabajos. Durante este periodo, los viajeros de los ocho trenes diarios de Media Distancia Huelva-Sevilla, en ambos sentidos, realizarán por carretera el trayecto de origen a destino, incluidas todas las estaciones intermedias. Renfe ha programado 408 servicios de autobús para garantizar este servicio.

Se han programado autobuses que harán el recorrido directo Sevilla- Huelva y otros que realizarán parada en todas las estaciones intermedias del recorrido. Los viajeros con origen/destino Niebla o San Juan del Puerto procedentes de Sevilla o Huelva se desplazarán en taxis. También durante este periodo, Renfe ha programado un servicio alternativo para garantizar los desplazamientos de todos los servicios entre Huelva y Madrid.

Los viajeros realizarán en tren habitual (Alvia e Intercity) el trayecto Madrid-Sevilla y por carretera, con un total de 210 autobuses, el trayecto Huelva-Sevilla con parada intermedia en La Palma del Condado. También se verán afectados con este plan alternativo de transporte el último tren de la tarde con salida de Madrid el 28 de mayo y el primer servicio de la mañana con salida de Huelva del día 15 de junio.

En el caso de la línea C-5 Benacazón-Sevilla Santa Justa-Dos Hermanas, Renfe garantiza la movilidad durante todo el periodo de obras mediante un plan alternativo por carretera entre Benacazón y Sevilla Santa Justa y paradas intermedias.

Entre Sevilla Santa Justa y Jardines de Hércules/Dos Hermanas e intermedias, se enlazará con trenes de la línea C1. Los clientes pueden consultar todos los horarios y los detalles de este servicio alternativo de transporte en www.renfe.com.