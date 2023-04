Sanz agradece a Bruselas "oportunidad" de explicar regadíos de Doñana y lamenta la amenaza de sanción del Gobierno

SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha expresado este lunes la satisfacción de la Junta de Andalucía por el encuentro que han mantenido este jornada en Bruselas el comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, Virginijus Sinkevicius, y el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, acerca de la Proposición de Ley de los regadíos en los municipios al norte de la Corona Forestal al norte de Doñana, por considerar que "lo que es increíble que nos reciba antes Bruselas que el Gobierno de Sánchez".

En un audio remitido a los medios de comunicación, Sanz se ha preguntado "cómo se puede amenazar a Andalucía con un procedimiento sancionador cuando ni siquiera acaban de comenzar los trámites", en alusión a los anuncios del Gobierno de hacer repercutir sobre la Junta de Andalucía las posibles sanciones que recayeran sobre el Reino de España, antes de expresar que "agradecemos al comisario la oportunidad de habernos podido explicar, algo que hasta ahora ha venido negando el Gobierno de Sánchez".

"Este Gobierno, además de no buscar nunca la confrontación, no es ningún caso negacionista", ha proseguido argumentando el consejero de la Presidencia, quien ha sostenido que "protegemos Doñana por encima de todo y en eso estamos volcados siempre, liderados por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno", mientras que ha defendido que "somos un gobierno que tiene como sello el diálogo".

Sobre la receptividad del Gobierno a abordar el futuro de Doñana y los regadíos de su entorno, Sanz ha argumentado que "desde el mes de noviembre se viene solicitando reuniones con el Gobierno de Sánchez, la ministra de Transición Ecológica y hasta ahora la negativa la respuesta porque solo le interesa confrontación".

"Siempre vamos a buscar el diálogo", ha dicho Sanz, quien ha recriminado al Gobierno "que quien no tiene interés en dialogar, en buscar soluciones es el Gobierno de Sánchez", de quien ha considerado "que no le preocupa Doñana, le afecta el nerviosismo por las elecciones", antes de lamentar que "no se puede seguir manipulando la verdad por los intereses electorales" y de que "cesen los ataques a Andalucía".

"En ningún caso la nueva ley va a perjudiciar a Doñana", ha proclamado el consejero de la Presidencia.