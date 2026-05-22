Sanz pide extremar la precaución ante el aumento de incendios forestales y destaca la "eficacia" del Infoca

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (c), preside la reunión del Comité de Operaciones del Plan Aldea 2026, en el Cecopi de la aldea de El Rocío. - Joaquín Corchero - Europa Press

ALMONTE (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha pedido extremar la precaución ante las altas temperaturas que se van a registrar en el fin de semana y el aumento de incendios forestales de mayor incidencia, de hecho, se activó este jueves la fase de preemergencia, situación operativa 0, ante la simultaneidad de fuegos registrados en las provincias de Almería, Huelva y Málaga. Además, el consejero ha destacado la "eficacia" del Infoca en estos incendios.

Así lo ha señalado el consejero tras presidir el Comité de Operaciones del Plan Aldea 2026 con motivo de la Romería del Rocío, donde ha advertido de las "altísimas temperaturas" que se van a registrar en los próximos días y "eso aumenta el peligro también de incendios".

Por ello, ha hecho un llamamiento a "extremar la precaución", de hecho, el consejo activó este jueves la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el EMA Infoca, ante la simultaneidad de incendios registrados de mayor incidencia en las provincias de Almería, Huelva y Málaga, y tras la extinción de un cuarto fuego en la localidad gaditana de Zahara de la Sierra, aunque ha alabado la "eficacia" del Infoca para atajar estos fuegos.

Al respecto, ha detallado que el incendio declarado en Benahadux (Almería) quedó extinguido a las 21,14 horas, mientras que el declarado en el paraje Las Mina de Almería "continúa activo, pero con evolución favorable". "Durante la noche se ha continuado con su evolución como incendio de viento, con influencia topográfica, que ha ido evolucionando ahora ya con menor intensidad debido al viento de componente este existente en la zona durante todo el día del jueves", ha remarcado.

Al respecto, ha señalado que en la zona se encuentran un helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra, además de medio centenar de profesionales, entre bomberos forestales, técnicos de operaciones y personal de logística y del sistema de mando. Por tierra, además, tienen el apoyo de dos autobombas y se ha activado una unidad médica para incendios forestales y se va a incorporar un superpuma como bombardero.

Por otro lado, ha señalado que está estabilizado el incendio de Canillas del Aceituno en Málaga, y el incendio declarado este jueves en Minas de Riotinto, en Huelva, "quedó estabilizado a las dos de la mañana y ahora se trabaja para su control", ya que "medio centenar de profesionales, entre bomberos forestales técnicos y personal del sistema de mando se encuentran en la zona" y por tierra tienen también el apoyo de dos autobombas y se activó una unidad para incendios forestales para atender posibles incidencias de personal".