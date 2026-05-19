La Sierra Encuentada de Huelva celebra diez años ampliando su duración y espectáculos

Presentación en la Diputación de La Sierra Encuentada. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Sierra Encuentada cumple diez años llevando la magia de la Narración Oral a todos los municipios de la comarca Sierra de Aracena y Picos de Aroche. La décima edición de esta cita cultural, que lleva historias y cuentos a la naturaleza y a espacios públicos, se ha presentado este martes en la Diputación de Huelva, con "importantes novedades que lo hacen crecer", según palabras de la diputada de Cultura, Gracia Baquero.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el Festival, que se celebrará los días 19, 20, 25, 26 y 27 de junio, amplía su duración y el número de espectáculos, ya que "tradicionalmente el festival se venía desarrollando en un fin de semana en tres municipios, y en la presente edición se amplía a dos fines de semanas y se realizará en cinco municipios". "Pasamos de realizar seis espectáculos de narración oral a diez espectáculos y dos talleres de formación", ha incidido.

De este modo, Baquero ha subrayado que este décimo aniversario estará dedicado a los núcleos pequeños, aldeas y pedanías, "poblaciones necesitadas de este tipo de actividad cultural".

Entre las características que hacen especial a este festival de narración oral, la diputada ha indicado que cada año todo es nuevo, ya que "al ser itinerante, cambian los escenarios, cambian los pueblos donde se realiza, cambian los senderos y las plazas donde se narrarán historias". "Y también cambian los espectáculos y sus artistas, por ello cada edición es una novedad en sí misma", ha añadido.

Además de artistas profesionales, también se mantiene el espacio para que personas no profesionales y que han contado cuentos a lo largo de su vida en el ámbito familiar, puedan compartir sus historias con el público asistente, lo que permite contar con narradoras y narradores tradicionales de la Sierra.

La diputada de Cultura también ha destacado que se han incorporado talleres de formación y ha recordado que otra singularidad es que se trata de un festival serrano, "lo que le otorga un enclave inigualable para narrar historias". En esta edición, el festival se desarrollará en los municipios, pedanías, poblados y aldeas de Castañuelo (Aracena), Cumbres de Enmedio, El Patrás (Almonaster La Real), Los Romeros (Jabugo) y Las Cefiñas (Aroche).

De esta forma, La Sierra Encuentada mantiene la dinámica de llevar el festival no solo a las poblaciones más visitadas de la sierra, sino también a las más lejanas de la ruta turística y a las menos conocidas.

En cuanto al elenco de artistas elegido para esta décima edición está formado por el cubano Aldo Méndez, narrador oral, escritor y poeta; Laura Escuela, de Tenerife, maestra y especialista en literatura infantil y la madrileña Estrella Escrina, especialista en literatura infantil y animación a la lectura. A ellos se suman dos narradores sevillanos: Nacho Terceño y Anabel Gandullo quienes, junto con el narrador coordinador del festival, Diego Magdaleno, y el músico Don Jozelito para añadir música tradicional a los paseos con cuentos completan la nómina de narradores.

Como colaboración, participará el joven narrador Álvaro Trinidad Herrera, adolescente que, por tercer año hará disfrutar al público con su notable habilidad para la narración oral.

La ilustración y diseño del cartel lo ha realizado la artista serrana residente en Galaroza Virginia Ogalla. Tal y como ha explicado el coordinador del Festival, Diego Magdaleno, presenta diez vencejos, "es un ave migratoria que vivimos como autóctonas, porque nos visita una vez al año y es una ave también muy protegida, y son diez por las diez ediciones".

Como novedad, en el cartel no se incluye la programación detallada, "este año el festival ha crecido tanto que no nos cabía en el cartel, o hacemos dos carteles o hacemos solo uno y que la gente mire la programación en la página web, que existe esa posibilidad. A su vez a los municipios tendrán un cartel aparte con la programación específica"

Diego Magdaleno ha asegurado que pese a que La Sierra Encuentada "ha crecido mucho --también en duración-- sigue siendo pequeñito, porque este es un festival pequeño, nos vamos a las pedanías, a las aldeas, al municipio más pequeño de Huelva y de Andalucía, que es Cumbre del Medio".

En este sentido añade que es un festival para un público cercano, puesto que "la narración oral es una relación de cercanía, no es como un concierto en un estadio que puedes abarcar miles de personas". "Así que nos vamos a espacios pequeñitos también, y la selección de los espacios se hace en in situ, hablando con la gente del lugar", ha subrayado.

Respecto a los narradores y narradoras, afirma que "cuando se invita a la gente a venir a contar cuentos, se llevan una alegría enorme porque están esperando la invitación". "En todas las ediciones, se intenta guardar un equilibrio, ya que siempre alguien de lejos, de fuera de España; también gente de España, que sea de fuera de Andalucía. Y también, por supuesto, gente de Andalucía".

A lo largo de sus ediciones han participado también narradoras y narradores de Huelva, "y que no haya muchos es una buena señal, porque eso significa que la gente popular cuenta y no necesitan a los profesionales". "Huelva es una provincia muy oral todavía. Hay mucha gente que cuenta de forma natural, a la que intentamos dar cabida dentro del festival: abuelas, abuelos de los pueblos, que les invitamos a contar en las plazas", ha añadido.

En la presentación han participado la alcaldesa de Aroche, Cristina Romero; la concejala de aldeas de Aracena, Silvia Durán, y el concejal de Cultura de Jabugo, Isidro Romero, quienes han agradecido a la Diputación que La Sierra Encuentada llegue a las aldeas, "los diamantes de los pueblos", lugares que encajan perfectamente con la propuesta del Festival y donde este tipo de cultura es muy valorada..

DIEZ AÑOS ENCUENTANDO LA SIERRA

En las nueve anteriores ediciones el festival ha pasado por los municipios de Galaroza, Castaño del Robledo, Higuera de la Sierra, Jabugo, Los Marines, Alájar, Puerto Moral, Corteconcepción, Santa Ana la Real, Cumbres de San Bartolomé, Linares de la Sierra, Santa Olalla del Cala, Aroche, Fuenteheridos, La Nava, Encinasola, Valdelarco, Cañaveral de León, Cortelazor, Almonaster La Real, Cala, Rosal de la Frontera, Cumbres Mayores, Hinojales, Zufre, Cortegana y Arroyomolinos de León.

Se han realizado un total de 65 espectáculos de narración oral en senderos, castillos, casas, museos y plazas. Han pasado un total de 41 artistas de Andalucía, Portugal, Japón, Camerún, Marruecos, Paraguay, Colombia, Uruguay, Galicia, Aragón, Castilla la Mancha, Madrid, País Vasco y Cataluña.

En todos estas ediciones, La Sierra Encuentada ha contado con narradores como Sandra Araguás, Yoshi Hioki, Boniface Ofogo, Paula Carballeira, Pepe Maestro, Noelia Camacho, Estrella Ortiz, Pep Bruno, Virginia Imaz, Quico Cadaval, Ana García Castellanos, Pepepérez, Noemí Caballer, Antonio Rodríguez Almodóvar, Soledad Felloza, Hammu, Alicia Bululú, Filiberto Chamorro, Jackeline De Barros, Juan Arjona, Carmen Sara Floriano, Jhon Ardila, Esther Yamuza, Marcos Flecha, Anabel Gandullo, Pepe Trapos o Irene Reina.

También ha contado con Pedro Mantero, Victoria Gullón, Luis Correia, Vero Rilo, Salva Trasto, Ana Griot, Celso Fernández Sanmartín, Sandra Cerezo, Juan Gamba, Ángeles Fernández, Don Guti, Elia Tralará, Jaime García Malo, Carolina Rueda, Juan Carlos Tacoronte, Eva Andújar y Diego Magdaleno.