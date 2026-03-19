Sordo (CCOO) pide al Gobierno "no quedarse corto" en las medidas para "proteger a las familias" ante la guerra de Irán

Iamgen de archido del secretario general de CCOO, Unai Sordo - H.BILBAO/EUROPA PRESS

HUELVA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido al Gobierno que "no se quede corto" en las medidas que va a aprobar este viernes en Consejo de Ministros por las consecuencias de la Guerra de Irán y que "no solo tenga en cuenta los sectores económicos afectados, sino a las familias más vulnerables de nuestro país" porque las "el conflicto en Oriente Medio no se va a solventar en el corto plazo".

En declaraciones a los medios previa a la asamblea de delegados del sindicato en Huelva, Sordo ha lamentado que las "guerras de la extrema derecha y sus efectos económicos las tenga que volver a asumir el Gobierno de España y los impuestos que pagamos los españoles y las españolas".

"El caos de las nuevas extremas derechas es empobrecimiento de las mayorías sociales. Trump tiene sucursales en Europa y en España se llama Vox. Por tanto, las consecuencias de estas bestias pardas cuando llegan a los gobiernos las pagan las poblaciones a través del incremento de los conflictos bélicos, pero lo pagan también la población trabajadora en Huelva, Andalucía y España producto del encarecimiento de los precios", ha manifestado.

Por ello, ha insistido en que el Gobierno español "no se puede quedar corto" a la hora de poner encima de la mesa medidas de protección social para "los millones de personas que se ven afectadas por el incremento previsible de los precios".

Al respecto, ha incidido en que de momento están incrementándose los precios de los combustibles, por ellos, ha señalado que es "razonable" que las primeras medidas tengan que ver con los sectores económicos "más afectados por los carburantes", es decir, "los sectores agrarios, de transporte por carretera".

Pero ha advertido de que es "cuestión de días, de semanas o de muy pocos meses que se produzca un contagio y suban el conjunto de los precios al consumo". "Ya no estamos hablando solo de sectores productivos, dino del bolsillo de las familias, por ello, vamos a ser exigentes con las medidas que ponga encima de la mesa el Gobierno".

"Parece que lo que viene mañana son medidas de un recorrido corto, muy focalizadas, muy quirúrgicas, y que se van a quedar cortas sobre las necesidades de lo que viene. Por ello, le vamos a pedir al Gobierno que no solo tenga en cuenta los sectores económicos afectados, sino a las familias más vulnerables de nuestro país", ha abundado.

Por ello, el secretario general de CCOO ha incidido en que su sindicato va a pedir "medidas para abaratar el uso de los transportes públicos en un momento que se encarecen los depósitos de la gasolina o del gasoil" o "que proteja las rentas de las familias si esto continúa creciendo".

"Es previsible que la inflación en el mes de marzo supere el 3,5% y por tanto esto ya empieza a afectar a los bolsillos de la gente. La subida media de los salarios en los convenios colectivos está por ahí, en el 3 y pico por ciento. Por tanto, no podemos permitir que esta crisis de precios vuelva a deteriorar el poder adquisitivo de las familias españolas. Por tanto pediremos medidas de rentas para la gente con menos recursos en España", ha insistido.

Así, ha señalado que "si no es en el Consejo de Ministros de este viernes, tendrá que ser en el siguiente y si no en el siguiente", pero "desde luego, el Gobierno va a tener que tomar medidas adicionales porque la pinta que tiene el conflicto en Oriente Medio es que no se va a solventar en el corto plazo y me temo que tampoco en el medio plazo y ojalá me equivoque". "Podemos entender una respuesta escalonada en el tiempo, pero no podemos entender una respuesta tibia por parte del Gobierno", ha remarcado.