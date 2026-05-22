Toscano apunta a un Rocío "multitudinario", ya que se ha recogido un 10% más de residuos en la aldea

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

ALMONTE (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, ha señalado este viernes que se espera un Rocío "multitudinario", ya que se han recogido hasta el momento un 10% más de residuos en la aldea, toda vez que ha puesto el acento en la "importancia de mantener el entorno".

Así lo ha subrayado el presidente de la institución provincial antes de participar en un desayuno informativo organizado por el Ayuntamiento de Almonte con motivo de la Romería del Rocío.

De este modo, Toscano ha remarcado que desde la institución provincial se sigue trabajando para "transitar primero con seguridad, después con comodidad, garantizar el bienestar animal" y que "todo quede exactamente igual o mejor que cuando se iniciaron los caminos hacia la aldea".

De hecho, Toscano ha incidido en que este año se está "haciendo mucho hincapié" en el respeto al entorno, por ello, desde la Diputación se han repartido 30.000 bolsas, con el lema 'Cuida tu camino', para depositar los residuos y también se han distribuidos jarras de lata para que "se vaya utilizando cada vez menos plástico".

"Es muy importante que el camino quede tal y como nos lo encontramos. Cuando llegamos, estuvimos en los caminos, y vimos como tanto en las zonas de sesteo como en las de pernocta, cuando pasan las hermandades está todo perfectamente recogido. Hay concienciación, porque sabemos en que entono nos estamos moviendo y del que estamos disfrutando y porque también desde las administraciones ponemos todos los medios para que eso sea así", ha señalado.

De este modo, el presidente de la Diputación ha indicado que ya se han recogido "más de 250.000 kilos de residuos solo en la aldea", lo que supone un 10% más que en el Rocío pasado" y de los caminos se han recepcionado "casi 15.000 kilos de residuos".

Por ello, el presidente ha asegurado que va a ser un Rocío "multitudinario" a tenor de los primeros datos de la gestión de los residuos. En este sentido, Toscano ha indicado que los primeros datos de recogida de residuos durante este Rocío "reflejan también la enorme dimensión que alcanza esta celebración y el esfuerzo colectivo que hay detrás para mantener en las mejores condiciones tanto la aldea como los caminos".

Además, ha indicado que se han instalado "más cubas que nunca, concretamente, 90 cubas, "20 más que en años anteriores", y en 32 puntos estratégicos para que "todo el mundo pueda tener de una manera cómoda acceso a dejar sus residuos".

"Son cifras que hablan de la magnitud del Rocío, pero también del trabajo coordinado entre administraciones y servicios para que una tradición tan multitudinaria pueda convivir con el cuidado del entorno y el respeto a un espacio único como Doñana", ha valorado.

BOMBEROS Y BIENESTAR ANIMAL

Por otra parte, Toscano ha señalado que los caminos están en "perfecto estado", ya que desde la Diputación se han arreglado 90 kilómetros, pero con el objetivo "tanto de la comodidad como de la seguridad" de los romeros.

Otro de los objetivos que se ha marcado la institución provincial en este Rocío es el bienestar animal, por ello, la Diputación ha instalado cuatro abrevaderos para que las hermandades "puedan tener también la tranquilidad y la seguridad de que van a ir encontrando a lo largo del camino agua para los animales y no tengan que preocupar de tener que llevar agua a cada rincón".

Además, ha destacado el trabajo del Consorcio Provincial de Bomberos, ya que está "todo perfectamente estructurado con más de 94 bomberos en alerta para cualquier situación de emergencia".