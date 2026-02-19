Un total de siete heridos en un accidente de tráfico en Villablanca (Huelva)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado este jueves en Villablanca (Huelva), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

De este modo, el 112 ha recibido a las 7,46 horas una llamada que alertaba de una colisión por alcance entre dos vehículos en el kilómetro 6 de la HU-4400, Camino Villablanca, en la que había heridos y al menos una persona atrapada. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Guardia Civil de Tráfico, del Consorcio Provincial de Bomberos, de la Policía Local y de mantenimiento de la vía.

Los servicios sanitarios han evacuado al Hospital Virgen de la Bella a tres hombres de 25, 35 y 36 años; tres mujeres dos de 35 y una de 40, así como otra persona de 30 de la que no han trascendido más datos. Ha sido necesaria la intervención de los bomberos para liberar a una persona que estaba atrapada.