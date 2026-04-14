La UHU (Huelva) abre sus puertas a más de 3.000 estudiantes que inician su camino hacia la educación superior

La Universidad de Huelva acoge la vigésimo sexta edición de sus Jornadas de Puertas Abiertas. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva ha dado este martes el pistoletazo de salida a la vigésimo sexta edición de sus Jornadas de Puertas Abiertas, una iniciativa ya consolidada como "referente en la orientación académica y vocacional en la provincia". Más de 3.000 estudiantes procedentes de centros educativos de Huelva y su entorno participan en esta experiencia que trasciende la mera visita institucional para "convertirse en un acompañamiento integral hacia la educación superior".

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, la vicerrectora de Estudiantes, Mariló Guzmán, ha destacado en la inauguración el carácter colectivo de estas jornadas, organizadas de forma coordinada entre vicerrectorados, centros, servicios universitarios y el propio estudiantado.

"No es solo una visita, es una actividad de orientación diseñada para acompañar y asesorar a quienes están a punto de dar el salto a la universidad", ha subrayado, poniendo en valor el "compromiso conjunto" de toda la comunidad universitaria.

En este sentido, ha agradecido especialmente la implicación del equipo del Vicerrectorado de Estudiantes, del Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria, así como del alumnado voluntario, los denominados "mentores y tutores", cuya labor resulta clave en la acogida y acompañamiento de los visitantes.

Asimismo, ha reconocido el papel de los centros educativos por su participación activa en estas actividades de orientación. Las jornadas se celebran en un momento especialmente relevante para los estudiantes de Bachillerato y de ciclos formativos de grado superior, que afrontan la recta final de su etapa previa al acceso a la universidad.

Así, según ha explicado la vicerrectora, recibir información y asesoramiento en este periodo puede resultar determinante para tomar decisiones acertadas sobre su futuro académico y profesional.

En cuanto a la oferta académica, la Universidad de Huelva "continúa consolidando su atractivo", ya que durante el pasado curso se cubrió el 96 por ciento de las plazas ofertadas en titulaciones de grado, con un incremento del 8% con respecto a años anteriores. Las áreas de salud, educación e ingeniería "siguen concentrando una alta demanda", completando sus plazas en las primeras fases del proceso de admisión.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha puesto en valor "el prestigio de la institución", destacando su papel como "motor de desarrollo para la ciudad". "Estamos ante una universidad potente, con grandes profesionales y una formación de primer nivel", ha afirmado, recordando además su propia trayectoria académica en la institución.

Miranda ha subrayado la "importancia" de estas jornadas para que los jóvenes puedan elegir con criterio su futuro profesional. "Elegir bien es clave, porque cuando uno disfruta con lo que hace, deja de verlo como un trabajo", ha añadido.

Asimismo, ha vinculado el crecimiento de la ciudad, marcado por la transformación urbanística, económica y el impulso de sectores como las energías renovables o el turismo, con la necesidad de contar con una población cualificada que aproveche las oportunidades laborales que están surgiendo.

Desde el Gobierno de España, la subdelegada en Huelva, María José Rico, ha felicitado a la comunidad universitaria por "abrir esta ventana de oportunidad" a miles de estudiantes y ha destacado el potencial de la Universidad de Huelva, con una oferta que supera los 30 grados, 43 másteres y más de 23 títulos propios, además de una comunidad de más de 15.000 estudiantes y alrededor de 800 docentes.

Rico ha incidido en el papel de la universidad como "ascensor social", subrayando la "importancia" de las políticas de becas para "garantizar la igualdad de oportunidades". En este sentido, ha recordado la reciente apertura del plazo de ayudas al estudio, dotadas con más de 2.500 millones de euros, así como otras iniciativas destinadas a facilitar la inserción laboral de los jóvenes.

Asimismo, ha puesto en valor el carácter innovador, flexible e internacional de la institución, destacando programas como Erasmus y el avance en titulaciones estratégicas como el grado en Medicina, junto con la ampliación de la oferta de posgrado.

El acto ha contado también con la participación de representantes del tejido social y del alumnado. El presidente de la Asociación '3 de Marzo' de antiguos alumnos, Antonio José Redondo, ha animado a las familias a apostar por la Universidad de Huelva, resaltando "la cercanía en el trato y la calidad de sus recursos formativos". "Es una universidad preparada, con alta empleabilidad y con medios que garantizan una formación completa", ha señalado.

Por su parte, un representante del estudiantado ha dado la bienvenida a los asistentes, invitándoles a descubrir "nuevas vocaciones y a vivir una de las etapas más enriquecedoras de su vida". "Aquí empieza un camino lleno de oportunidades, aprendizaje y experiencias que marcarán vuestro futuro", ha afirmado.

Con esta nueva edición de las Jornadas de Puertas Abiertas, que acaban el 17 de abril, la Universidad de Huelva reafirma "su compromiso con la orientación, la excelencia académica y la conexión con su entorno, consolidándose como una institución clave en el desarrollo educativo, social y económico de la provincia".