La Universidad de Huelva impulsa la inserción laboral conectando a su estudiantado con el sector público y privado

Jornadas en la Universidad de Huelva para facilitar la inserción laboral de los estudiantes. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva, a través de su Servicio de Empleo y Emprendimiento, ha puesto de nuevo en contacto a sus estudiantes con empresas y administraciones públicas para facilitar su inserción laboral. Las actividades, celebradas en la Facultad de Ciencias del Trabajo, se han centrado en ofrecer vías de acceso directas tanto a la administración pública como al tejido empresarial.

Según informa la Onubense en nota de prensa, los estudiantes han participado en varias charlas de acceso a las funciones públicas. Estas sesiones contaron con la participación de representantes de las administraciones central, autonómica y local, quienes proporcionaron las claves y metodologías necesarias para la preparación de las pruebas de acceso.

De este modo, la directora del Servicio de Empleo y Emprendimiento, María Jesús Moreno, ha explicado que el objetivo prioritario ha sido "orientar al estudiantado sobre cómo abordar con éxito los procesos selectivos de las diferentes administraciones"

Por otro lado, la misma Facultad de Ciencias del Trabajo ha albergado una nueva edición de los Encuentros Job ven. Esta iniciativa busca dinamizar la empleabilidad en el sector privado mediante el contacto directo entre las organizaciones y el talento universitario. Se trata de un "espacio de diálogo entre empresas y estudiantado para que se conozcan y se identifiquen las vías de acceso a estas entidades".

La directora del Servicio de Empleo y Emprendimiento ha calificado la jornada como "un éxito rotundo", destacando la alta participación y el interés mostrado por los asistentes. "La excelente respuesta obtenida nos impulsa a seguir diseñando actividades que conecten el talento académico con la realidad profesional", ha subrayado Moreno, quien también puso en valor el trabajo desempeñado por el equipo técnico del Servicio de Empleo y Emprendimiento en la organización del evento.