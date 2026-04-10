La Universidad de Huelva impulsa el talento joven con su equipo MotoStudent, "referente en innovación y formación"

Presentación en la Universidad de Huelva de una nueva edición de su proyecto MotoStudent. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva ha presentado una nueva edición de su proyecto MotoStudent, una iniciativa consolidada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) que combina formación, innovación y proyección internacional, situando a la institución onubense como un "referente en el desarrollo de talento joven".

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, el director de la ETSI, Salvador Pérez, ha destacado que este proyecto, nacido hace años a partir de la iniciativa de un profesor del centro, "aglutina todo lo que la universidad puede aportar a la sociedad: formación, desarrollo, innovación y transferencia de conocimiento".

Pérez ha subrayado además el valor formativo del programa, ya que permite a los estudiantes adquirir competencias técnicas y transversales fundamentales como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la capacidad de adaptación a entornos reales.

El equipo MotoStudent, liderado en esta edición por Claudia Perdigones, ha aprovechado el acto para presentar oficialmente el nuevo ciclo de trabajo y cerrar la etapa anterior, en la que han logrado consolidar una base sólida para el futuro. "Nuestro objetivo es competir en MotoStudent, una competición internacional que se celebra en MotorLand Aragón, donde diseñamos y desarrollamos desde cero un prototipo completo de motocicleta", ha explicado Perdigones.

El proyecto, de carácter multidisciplinar, ha experimentado un notable crecimiento, pasando de once a 22 integrantes, y destaca especialmente por el aumento de la participación femenina. "Aunque la ingeniería sigue siendo un ámbito con menor presencia de mujeres, en nuestro equipo contamos con un porcentaje significativo, lo que supone un avance muy positivo", ha señalado la team leader.

En el plano técnico, el equipo continúa perfeccionando aspectos clave como la dinámica de la moto, trabajando en estrecha colaboración con el piloto para garantizar rendimiento y seguridad. Tras una edición anterior satisfactoria, el objetivo es mejorar en la categoría Petron y avanzar en el desarrollo de la motocicleta eléctrica.

El proyecto cuenta con un "amplio respaldo institucional". Desde el Ayuntamiento de Huelva, la teniente de alcalde Adela de Mora ha puesto en valor "el trabajo colaborativo de estudiantes de las nueve ingenierías" y ha destacado que el prototipo desarrollado sitúa a la universidad en una posición competitiva frente a centros internacionales. En esta línea, el diputado provincial José Carlos Roda ha subrayado "el entusiasmo" y la capacidad de los estudiantes, asegurando que "el éxito de estos jóvenes será también el de toda la provincia".

Por su parte, la secretaria del Consejo Social de la UHU, Susana Duque, ha definido MotoStudent como "el niño bonito de la universidad", un proyecto que ha pasado "de ser un sueño a convertirse en una realidad consolidada", destacando su papel en la transferencia de conocimiento y en la visibilización del talento femenino en ingeniería.

Por su parte, el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, ha incidido en el "impacto estratégico de la iniciativa", ya que "este proyecto refuerza el orgullo de pertenencia y demuestra que desde la universidad se pueden hacer cosas que generan prestigio y visibilidad".

Asimismo, ha remarcado que MotoStudent ejemplifica la capacidad de la institución para formar profesionales "altamente competitivos, capaces de enfrentarse a retos reales y aportar soluciones innovadoras".

Desde el ámbito social, el presidente del Colegio de Periodistas de Huelva, Juan Antonio Hipólito, ha destacado que iniciativas como esta "ponen en valor la universidad pública como motor de talento y generan ilusión en toda la provincia". Con su participación en MotoStudent, la Universidad de Huelva "no solo compite a nivel internacional, sino que reafirma su compromiso con una formación integral, conectada con la realidad empresarial y orientada al futuro, llevando el nombre de Huelva a lo más alto de la innovación tecnológica".