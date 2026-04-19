La Universidad de Huelva lidera un proyecto para mejorar la salud mental a través del enfoque HiTOP

La profesora de la UHU, Carmen Díaz Batanero. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) lidera un "proyecto innovador" para mejorar la evaluación de la salud mental a través del modelo HiTOP, a través de la investigación que encabezan los profesores del Departamento de Psicología Clínica y Experimental en la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte e investigadora del Centro de Investigación en Recursos Naturales, Salud y Medio Ambiente (Rensma), Carmen Díaz Batanero y Manuel Sánchez García.

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, el proyecto se denomina 'Comorbilidad sintomatológica bajo la perspectiva de la Hierarchical Taxonomy of Psychopathology: evidencias para la optimización de la evaluación psicológica' y cuenta con el respaldo económico del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2024-2027.

Al hilo, Díaz Batanero ha explicado que con el proyecto se busca comprender la comorbilidad psicopatológica en aras de desarrollar herramientas diagnósticas más precisas, eficientes y adaptadas a la práctica clínica, a través del modelo HiTOP --Hierarchical Taxonomy of Psychopathology, o Taxonomía Jerárquica de la Psicopatología--, un "enfoque emergente" que propone "una nueva forma de entender, evaluar y clasificar los problemas de salud mental".

En relación, la comorbilidad implica la "presencia simultánea de varios problemas de salud mental en una misma persona", un fenómeno frecuente que plantea "importantes retos tanto para la evaluación como para el tratamiento". En la práctica clínica, los trastornos psicológicos no suelen aparecer de forma aislada, sino que tienden a coexistir --como ocurre habitualmente, por ejemplo, con la ansiedad y la depresión--, lo que "puede intensificar el malestar y dificultar su identificación precisa".

Para abordar esta complejidad, el proyecto adopta el modelo HiTOP, que propone entender los síntomas psicológicos "desde una perspectiva dimensional". Esto implica analizarlos en función de su grado de intensidad en lugar de clasificarlos de forma categórica. Además, el modelo organiza los síntomas en factores y espectros más amplios según su tendencia a aparecer conjuntamente, lo que permite ofrecer una explicación más ajustada de la comorbilidad.

Desde el punto de vista metodológico, la UHU ha precisado que la investigación combina un "marco teórico novedoso" con el uso de técnicas estadísticas avanzadas, como el análisis de redes, los modelos exploratorios de ecuaciones estructurales y los modelos de clases latentes. El estudio se basa en datos recogidos tanto en población general como en muestras clínicas, lo que permite analizar un "amplio espectro de síntomas psicológicos y su relación con la calidad de vida y el funcionamiento diario".

A partir de estos análisis, el equipo investigador espera identificar patrones de relación entre síntomas y posibles perfiles de personas en función de las combinaciones de problemas que presentan. Este conocimiento permitirá avanzar en la comprensión de la psicopatología y "contribuir al desarrollo de estrategias de evaluación más precisas".

Uno de los principales objetivos del proyecto es trasladar estos avances al ámbito aplicado. En este sentido, se prevé el desarrollo de una herramienta de evaluación psicológica en formato de cuestionario adaptativo y computarizado, capaz de ajustar las preguntas en función de las respuestas del usuario mediante algoritmos que se adaptan a las respuestas de cada persona evaluada. Este sistema permitirá obtener información relevante "de forma más eficiente", reduciendo el número de preguntas necesarias "sin perder precisión".

La herramienta está diseñada como apoyo a la práctica clínica, especialmente en contextos con limitaciones de tiempo, como la atención primaria o la salud mental comunitaria, y facilitará el seguimiento de los pacientes durante su proceso terapéutico. Además, el proyecto contempla la elaboración de un manual de uso clínico que orientará la interpretación de resultados y la toma de decisiones profesionales.

Al tratarse de una investigación financiada con fondos públicos, tanto la herramienta como el manual estarán disponibles para la comunidad sanitaria y se complementarán con actividades formativas dirigidas a profesionales. Con ello, la UHU "refuerza su compromiso con la transferencia del conocimiento y la mejora de la atención en salud mental".

En contexto, Díaz Batanero y Sánchez García son profesores del Departamento de Psicología Clínica y Experimental de la Universidad de Huelva, en la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte, e investigadores del Centro de Investigación en Recursos Naturales, Salud y Medio Ambiente (Rensma). Su trabajo se centra en la evaluación psicológica, la psicopatología y el desarrollo de herramientas innovadoras para mejorar la práctica clínica.