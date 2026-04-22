La Universidad de Huelva reivindica la investigación feminista y la igualdad en los segundos Premios Clara Campoamor

II edición de los Premios Clara Campoamor de la Universidad de Huelva. - UHU

HUELVA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha celebrado la segunda edición de los Premios Clara Campoamor de la Cátedra de Estudios de Género, un acto académico que ha servido para reconocer la "excelencia" investigadora del estudiantado y poner en valor trayectorias comprometidas con la igualdad.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Diputación de Huelva y refuerza el papel de la institución académica como espacio "clave" en la promoción de los estudios feministas, ha indicado la Onubense en una nota.

Durante la ceremonia, además de la entrega de premios a los mejores Trabajos de Fin de Máster (TFM) y tesis doctorales, se ha concedido el II Reconocimiento Clara Campoamor a la trayectoria del Seminario 'Mujer Latinoamericana-mujer andaluza', destacando su labor sostenida en el tiempo en defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad.

Este reconocimiento tiene como finalidad visibilizar y poner en valor la trayectoria, el compromiso y la aportación "ejemplar" de personas o entidades que han contribuido "de manera destacada" a la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres, al avance de los estudios de género o a la promoción de una sociedad "más justa y democrática", en consonancia con "los valores que encarnó Clara Campoamor".

Desde la Cátedra de Estudios de Género se ha insistido en la necesidad de seguir impulsando este tipo de iniciativas. "A pesar del momento en el que nos encontramos, debemos continuar trabajando para alcanzar una igualdad real entre mujeres y hombres", se destacó durante el acto, poniendo el acento en el valor de la investigación como motor de cambio social.

PREMIOS

En el apartado académico, el primer premio al mejor TFM 'Elena Ruiz Ángel' ha sido otorgado a María José Calero del Valle. Su investigación, centrada en la brecha salarial de género en el Ayuntamiento de Huelva, concluye que persisten desigualdades vinculadas principalmente a complementos salariales y a la ocupación de puestos de mayor responsabilidad por parte de hombres.

El segundo premio TFM 'Elena Ruiz Ángel' ha recaído en Olga Gómez Carrasco, cuyo trabajo recupera los testimonios de cinco supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer, institución represora vigente entre 1941 y 1985. Su estudio aporta una "valiosa" reconstrucción histórica desde la perspectiva de las víctimas.

Estos premios 'Elena Ruiz Ángel' reciben el nombre de la profesora de sociología de la Universidad de Huelva, que fue un referente en la lucha por la igualdad de género, fallecida en 2024.

En cuanto al ámbito doctoral, el primer premio ha sido concedido a Belén Ríos Vizcaíno por una tesis centrada en la visibilización de mujeres del colectivo LGTBIQ+ con diversidad sexogenérica, abordando cuestiones como la educación en valores, el reconocimiento de derechos y la lucha contra la LGTBfobia.

El rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, subrayó que estos premios "permiten reconocer la excelencia académica y, al mismo tiempo, reforzar una función social fundamental: visibilizar la necesidad de combatir las desigualdades de género que aún persisten en nuestra sociedad".

Las premiadas coincidieron en destacar la "relevancia" de la Cátedra de Estudios de Género como espacio "de apoyo, reflexión e impulso a la investigación feminista", especialmente en un contexto en el que, señalaron, "siguen existiendo resistencias y retrocesos en los derechos de las mujeres".