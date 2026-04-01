La Universidad de Huelva reúne al alumnado de francés de la provincia en su primera Jornada de Francofonía

Primera Jornada de Francofonía en la UHU. - UHU

HUELVA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha reunido a alumnos de francés de varios institutos de Educación Secundaria de la provincia onubense en su primera Jornada de la Francofonía, un evento organizado por el Departamento de Filología de la Onubense con la colaboración del Consulado General de Francia en Sevilla, el Rectorado de la Universidad de Huelva y los vicerrectorados de Política Lingüística, Alianzas Internacionales, Justicia Social y Estudiantes.

La jornada comenzó con la recepción al estudiantado en la Arquitectura textil del Bulevar Central del Campus del Carmen, donde los alumnos participaron en distintas actividades lúdicas y formativas en torno al concepto de Francofonía, tras lo que el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Experimentales acogió una conferencia de la cónsul general de Francia en Sevilla, Marjorie Vanbaelinghem, sobre la importancia de los idiomas en general y del francés en particular en el mundo actual, según ha indicado la UHU en una nota.

La encargada de dar la bienvenida a los participantes fue la vicerrectora de Estudiantes de la UHU, Mariló Guzmán, quien mostró su agradecimiento al Departamento de Filología y a todas las personas que se han implicado en la organización de una iniciativa "que viene a enriquecernos como universidad y a unirnos con los centros educativos", ha recalcado.

Guzmán defendió que "esta interacción tan necesaria la llevamos tanto en nuestro proyecto institucional como en la práctica, porque en el día a día de la universidad se fomentan muchísimas actividades para complementar la vida universitaria", a lo que ahora se suma esta jornada de francofonía "que viene a iniciar una nueva etapa, una nueva página en la universidad", remarcó.

La directora del Departamento de Filología de la UHU, Dominique Bonnet, defendió, por su parte, que "el sentido de esta jornada es tratar de comprender que el francés no solo se habla en Francia, que el francés es un idioma hablado por más de 320 millones de personas en el mundo", de ahí el concepto de francofonía, que "muestra justamente esta importancia del francés en el en el mundo entero", añadió.

La jornada también ha contado con la participación de la directora del Servicio de Lenguas Modernas de la UHU, Marta Luque, quien aprovechó para dar a conocer un servicio que funciona como una escuela de idiomas que, pese a ser de la Universidad de Huelva, "no es exclusiva para la comunidad universitaria", subrayó.

"Basta con tener 16 años cumplidos y os podéis apuntar a cualquier curso de cualquier idioma y de cualquier nivel. Tenemos hasta seis idiomas y en el caso del francés, por ejemplo, tenemos desde A1 hasta B2.2, todos los niveles. Podéis elegir turno de mañana, turno de tarde y, sobre todo, algo que nos caracteriza y que es difícil encontrar en otras ofertas privadas en la provincia, entre modalidad presencial, para quien prefiera clases tradicionales en un aula del campus, o modalidad virtual", explicó.

Durante la jornada, que también contó con la participación del rector de la UHU, José Rodríguez, y las vicerrectoras de Alianzas Internacionales, Blanca Miedes, y de Doctorado, Política Lingüística y Biblioteca, Carmen Fonseca, la cónsul general de Francia en Sevilla, Marjorie Vanbealinghem, mostró su agradecimiento a la Universidad de Huelva por "haber organizado todo este evento con la participación de jóvenes y estudiantes".