Vicente Quiroga recibe el reconocimiento de Asociación de la Prensa y Colegio de Periodistas de Huelva por trayectoria

El periodista Vicente Quiroga Juanes recibe el 'Reconocimiento a la Trayectoria Periodística' por parte de la Asociación de la Prensa de Huelva y el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. - ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE HUELVA

HUELVA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El periodista Vicente Quiroga Juanes ha recibido este viernes en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida el 'Reconocimiento a la Trayectoria Periodística' por parte de la Asociación de la Prensa de Huelva y el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía en Huelva, una distinción de nueva creación que ambas entidades impulsan para poner en valor la labor de los profesionales más veteranos del periodismo onubense.

Según han indicado ambas entidades en una nota de prensa, Quiroga ha aprovechado la ocasión para hacer un alegato "en defensa de la libertad de expresión, la libre información y el rigor ético de la comunicación como bases fundamentales para ejercer el buen periodismo". También ha recordado vivencias de su etapa radiofónica en Radio Popular y de compañeros con los que "compartir la pasión por el medio y la profesión".

La presidenta de la asociación de la prensa onubense, Aurora Smet, y el presidente de la demarcación territorial del Colegio de Periodistas, Juan Antonio Hipólito, entregaron al homenajeado una medalla de oro conmemorativa y un pergamino acreditativo de la distinción, con los que ambas organizaciones periodísticas quieren destacar "la dedicación, el compromiso y la aportación al periodismo de una figura clave en la historia reciente de la comunicación onubense".

Por su parte, Hipólito ha destacado que este reconocimiento nace para "rendir homenaje a quienes han dedicado toda una vida a dignificar el periodismo desde sus diferentes facetas y a fortalecer su papel en la sociedad desde la trayectoria, el ejemplo y la ética de profesionales, como lo ha hecho y sigue haciendo a sus 90 años Quiroga".

Por su parte, Smet ha subrayado que "reconocer a referentes de la profesión, como Quiroga, es una forma de reivindicar el valor del periodismo como pilar fundamental de la democracia y como garantía del derecho de la ciudadanía a una información veraz".

Con este galardón, ambas entidades quieren rendir homenaje a una "trayectoria ejemplar" y, al mismo tiempo, poner en valor el papel de los profesionales de la información como garantes de una sociedad libre, crítica y democráticamente informada.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha trasladado mediante una carta dirigida al homenajeado su "admiración y profundo agradecimiento" por toda una vida dedicada al periodismo y a la cultura, destacando especialmente "su honestidad, rigor y respeto" en el ejercicio de la profesión. "En tiempos de ruido, de prisas y de desinformación, tu trayectoria nos recuerda el enorme valor de la palabra serena, del análisis reflexivo y de la ética profesional", subraya la regidora.

El comunicador Jesús María García Hueto ha sido la persona encargada de presentar a su amigo Vicente Quiroga a modo de semblanza, destacando "la profesionalidad y educación" del homenajeado. "Un hombre con una gran voz, pero sobre todo con gran capacidad de trabajo".

Una vida dedicada al periodismo y a la cultura Vicente Quiroga Juanes cuenta con una dilatada trayectoria en los medios de comunicación, marcada por su especial vinculación con la información cultural y, especialmente, con el ámbito cinematográfico. A lo largo de su carrera ha desarrollado una intensa labor como cronista y analista, siendo actualmente columnista en el diario Huelva Información, a sus 90 años de edad.

Su nombre está estrechamente ligado al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, del que formó parte desde sus inicios como miembro de la primera comisión organizadora, contribuyendo de manera decisiva a su desarrollo y proyección a través de sus crónicas y análisis. Además de su faceta como periodista cultural, Quiroga ha tenido un papel relevante en la vida asociativa del sector, llegando a presidir la Asociación de la Prensa de Huelva en los primeros años de la década de los noventa y participando activamente en distintas juntas directivas, así como en jurados de premios periodísticos.