Victimas de Adamuz aseguran que "no sacan nada en claro" tras la reunión con Adif

Imagen de archivo del presidente de la Asociación de Víctimas del descarrilamiento de Adamuz Mario Samper en declaraciones a la prensa. - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA/MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, ha asegurado que "no han sacado nada en claro" tras la reunión que han mantenido este martes representantes de la entidad con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco.

En declaraciones a los medios tras la reunión, recogidas por Europa Press, Samper ha señalado que "lo único que han concluido" es que el sistema ferroviario en España "requiere de una profunda inversión" y que "hay que implementar sistemas de seguridad para que no vuelva a ocurrir" lo que ocurrió el 18 de enero en Adamuz.

De este modo, durante la reunión, que se ha prolongado durante más de tres horas y media, las víctimas le han trasladado que "el máximo responsable de la red ferroviaria debe de asumir algún tipo de responsabilidad, a lo que él se niega". "Son manifestaciones parecidas a las que ha hecho recientemente en el Parlamento", ha añadido.

La de este martes es la primera de la ronda de contactos que se prolonga durante la semana y con la que la entidad quiere hacer llegar una serie de consideraciones, así como "que se conozca la verdad y se haga justicia".

Así, están previstas reuniones el miércoles 8, por videoconferencia, con representantes de la Agencia Europea del Ferrocarril y el jueves 9 con un directivo de Iryo, ya que uno de los dos vagones siniestrados pertenece a la compañía italiana.

Al directivo de Iryo la asociación quiere exponerle "la gestión que ha realizado con las víctimas", así como "algunas quejas o sugerencias", mientras que de la Agencia Europea quieren conocer "cuál es su grado de implicación en los trabajos que hace la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y "su grado de fiscalización sobre los mismos y "en qué manera se va a producir ese control".

Por otro lado, la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz se concentrará en el Congreso de los Diputados, en Madrid, el próximo 15 de abril como tenían previsto, después de que este martes hayan recibido el visto bueno a su petición por parte del Ministerio de Interior.

El balance del trágico accidente fue de más de un centenar de heridos y 46 personas fallecidas y afectó especialmente a la provincia de Huelva, con 28 víctimas mortales. La última persona, una mujer de 42 años natural del pueblo onubense de La Palma del Condado, falleció días después de accidente --el 30 de enero-- tras permanecer ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

La mayoría de las víctimas mortales eran españolas, excepto tres que eran ciudadanas de Marruecos, Rusia y Alemania. Según las informaciones que se fueron conociendo horas y días después, 28 de los fallecidos tenían su lugar de residencia en Huelva; nueve en Madrid; dos en León, otras dos en Córdoba, uno en Alemania, otro en Alicante, uno en Málaga, uno en Tenerife y otro en Ceuta.