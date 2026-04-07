Víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba) se concentrarán ante el Congreso el 15 de abril

Imágenes de la marcha convocada en Huelva el pasado 20 de marzo por la Asociación Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz. - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz se concentrará en el Congreso de los Diputados, en Madrid, el próximo 15 de abril como tenían previsto, después de que este martes hayan recibido el visto bueno a su petición por parte del Ministerio de Interior.

Así lo ha confirmado a Europa Press el presidente de la asociación, Mario Samper, que este mismo martes se encuentra en la capital de España para mantener esta tarde una reunión con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. Un encuentro que surge después de que la propia asociación le enviara una carta hace apenas un mes, ya que "tras dos meses, este señor no ha hablado con nosotros, ni una disculpa ni una explicación ni nada", explicó este lunes Samper.

Con ello, se inicia una semana de encuentros con otras instituciones implicadas en el accidente ferroviario del 18 de enero y con la que la entidad quiere hacer llegar una serie de consideraciones, así como "que se conozca la verdad y se haga justicia".

Con respecto a la concentración a las puertas del Congreso, sería la segunda acción que protagoniza la asociación desde su constitución en el mes de febrero y tras la manifestación por las calles de Huelva el pasado 20 de marzo en la que participaron más de 5.000 personas, según datos de la Policía Nacional.

A la vez que solicitaban el permiso para la manifestación de Huelva, la asociación tenía prevista la de Madrid para que pudieran asistir también un mayor número de afectados de otras provincias que no pudieron acudir a la manifestación en la capital onubense.

Este tipo de acciones, según explicó Samper, nacen con el objetivo de que "no se olvide lo que pasó, que se conozca la verdad", además de "la seguridad ferroviaria".

Por otro lado, también están previstas reuniones el miércoles 8, por videoconferencia, con representantes de la Agencia Europea del Ferrocarril y el jueves 9 con un directivo de Iryo, ya que uno de los dos vagones siniestrados pertenece a la compañía italiana.

Al directivo de Iryo la asociación quiere exponerle "la gestión que ha realizado con las víctimas", así como "algunas quejas o sugerencias", mientras que de la Agencia Europea quieren conocer "cuál es su grado de implicación en los trabajos que hace la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y "su grado de fiscalización sobre los mismos y "en qué manera se va a producir ese control".

El balance del trágico accidente fue de más de un centenar de heridos y 46 personas fallecidas y afectó especialmente a la provincia de Huelva, con 28 víctimas mortales. La última persona, una mujer de 42 años natural del pueblo onubense de La Palma del Condado, falleció días después de accidente --el 30 de enero-- tras permanecer ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

La mayoría de las víctimas mortales eran españolas, excepto tres que eran ciudadanas de Marruecos, Rusia y Alemania. Según las informaciones que se fueron conociendo horas y días después, 28 de los fallecidos tenían su lugar de residencia en Huelva; nueve en Madrid; dos en León, otras dos en Córdoba, uno en Alemania, otro en Alicante, uno en Málaga, uno en Tenerife y otro en Ceuta.