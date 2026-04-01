Víctimas de Adamuz se reúnen el 7 de abril con el presidente de Adif y piden poder concentrarse el 15 ante el Congreso

El presidente de la Asociación de Víctimas del descarrilamiento de Adamuz Mario Samper en declaraciones a la prensa antes de la marcha convocada por la entidad por las calles de Huelva. - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz se reunirá el próximo martes 7 de abril con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, para iniciar una semana de encuentros con otras instituciones implicadas en el accidente ferroviario del 18 de enero. Además, ha anunciado que se ha solicitado los permisos oportunos para concentrarse el próximo 15 de abril a las puertas del Congreso y continuar con las acciones previstas para que este siniestro "no se olvide" y "reclamar justicia y la verdad".

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la asociación, Mario Samper, ha explicado que tienen una agenda "densa" de reuniones con altos cargos de distintas entidades implicadas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

La agenda se inicia el martes 7 de abril con un encuentro con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. Un encuentro que surge, como ha explicado Samper, después de que la propia asociación le enviara una carta hace apenas un mes, ya que "tras dos meses, este señor no ha hablado con nosotros, ni una disculpa ni una explicación ni nada".

"Hemos sido nosotros que con una nota de prensa que sacamos hace 20 días más o menos, hemos forzado de alguna manera a que este señor nos llame finalmente y podamos mantener esa rogada reunión", ha explicado.

Las reuniones continúan el miércoles 8 con una reunión por videoconferencia con representantes de la Agencia Europea del Ferrocarril y el jueves 9 con un directivo de Iryo, ya que uno de los dos vagones siniestrados pertenece a la compañía italiana. No obstante, ha señalado que "si hay posibilidad", ha trasladado la intención de volver a reunirse con el ministro de Transportes, Óscar Puente, o con alguien de su gabinete.

En el encuentro con el presidente de Adif, según ha indicado Samper, quieren trasladarle "las mismas o parecidas consideraciones" que ya hicieron llegar al ministro Puente. En este sentido, en aquel encuentro, la asociación expuso cuál era su "situación de desamparo"; propusieron que el accidente se tratara como un accidente laboral --extremo que ya ha aceptado el Gobierno--; que "se mantenga la distancia sobre aquellos entes que no tienen que ver con la investigación"; una investigación "seria e imparcial"; y la agilización de los trámites burocráticos, entre otras cuestiones.

No obstante, el presidente de la asociación ha lamentado que desde este encuentro "no ha habido más avances ni gestos", más allá de la aceptación de cambiar el siniestro a accidente laboral.

Al directivo de Iryo la asociación quiere exponerle "la gestión que ha realizado con las víctimas", así como "algunas quejas o sugerencias", mientras que de la Agencia Europea quieren conocer "cuál es su grado de implicación en los trabajos que hace la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y "su grado de fiscalización sobre los mismos y "en qué manera se va a producir ese control".

ONCENTRACIÓN EN MADRID

Por otro lado, Samper ha avanzado que la asociación ha solicitado al Ministerio de Interior los permisos para realizar una concentración a las puertas del Congreso el próximo 15 de abril, aunque "aún no ha llegado la autorización".

Esta sería la segunda acción que protagoniza la asociación desde su constitución en el mes de febrero y tras la manifestación por las calles de Huelva el pasado 20 de marzo en la que participaron más de 5.000 personas.

Este tipo de acciones, según ha explicado Samper, nacen con el objetivo de que "no se olvide lo que pasó, que se conozca la verdad", además de "la seguridad ferroviaria".