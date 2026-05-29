El volumen de agua potable durante el Rocío (Huelva) alcanza casi 58 millones de litros, superando las estimaciones

Opeararios de Aquealia en El Rocío. - AQUALIA

HUELVA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Aqualia, empresa gestora del Servicio Municipal de Agua en El Rocío, ha indicado que durante la Romería del Rocío el volumen de agua potable alcanzó casi 58 millones de litros, lo que equivale a 23 piscinas olímpicas, superando las estimaciones del dispositivo especial desplegado con motivo de la romería.

Según ha indicado la empresa en una nota de prensa, el volumen de agua potable distribuido alcanzó los casi 58 millones de litros, lo que equivale al llenado de más de 23 piscinas olímpicas. Esta cifra representa un incremento del 6,8% en el consumo con respecto a los datos de 2025, por encima del 5% estimado en las previsiones iniciales de la compañía.

Para dar respuesta técnica a esta demanda, el plan operativo contempló el incremento de captaciones, pasando de uno a cinco sondeos activos, y la activación de una mayor potencia de bombeo, lo que permitió mantener estables los niveles de presión en la aldea, las zonas de acampada de las Hermandades y los puntos públicos de suministro.

En lo que se refiere al saneamiento, el volumen total de entrada registrado en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) se situó en casi 49 millones de litros, un 4,8% más en comparación con el año 2025, lo que equivale al volumen de unas 19 piscinas olímpicas. Los caudales recibidos se están tratando de forma gradual gracias al uso de la balsa de almacenamiento temporal de la planta, que cuenta con una capacidad de 40 millones de litros.

Este proceso de depuración incluye controles analíticos continuos en laboratorio para asegurar que el agua devuelta al medio ambiente se asimile correctamente en el entorno natural de la aldea y el espacio protegido de Doñana.

El cierre de los puntos de suministro específicos para las hermandades y la progresiva desactivación de los sondeos extraordinarios marcan el término del operativo de este año.

INCIDENCIAS

Los registros de cierre detallan el "buen comportamiento" de las infraestructuras hídricas de la aldea, que durante unos días adaptan su funcionamiento para pasar de dar cobertura a los 2.500 residentes estables a atender la alta concentración de peregrinos que se da cita en el lugar, superando el millón y medio de asistentes en esta edición.

El aspecto "más destacado" de la gestión de este año ha sido la "escasa cantidad" de incidencias registradas con un total de 15, "un volumen muy bajo si se tiene en cuenta la alta demanda que soporta la infraestructura", según ha señalado la compañía.

Los técnicos de Aqualia solucionaron con "celeridad" un total de dos averías surgidas en la red de suministro de agua potable, y tres tareas de reparación específicas en los abrevaderos y piletas de la aldea para garantizar que los animales dispusieran de puntos de refresco operativos.

Respecto a las otras diez incidencias, que se dieron en la red de alcantarillado, se centraron en labores de desatranque, tanto en la red pública de saneamiento como en instalaciones interiores de casas hermandad.