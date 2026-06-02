Comares y Teba entre los ganadores de los 'Premios los Municipios que Crean Marca: Málaga con M de Marketing'

Presentación de la II edición de los 'Premios los Municipios que Crean Marca: Málaga con M de Marketing' - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Club de Marketing Málaga y la Diputación provincial de Málaga han presentado este martes a los municipios ganadores de la II edición de los 'Premios a los Municipios que Crean Marca: Málaga con M de Marketing' y que recaerán, en esta ocasión, en Archidona, Teba, Comares, Valle de Abdalajís y Ardales.

Esta iniciativa, creada por el Club y con la colaboración de la Delegación de Innovación y Atención al Despoblamiento del ente provincial, tiene como objetivo reconocer aquellas acciones e iniciativas de promoción, identidad territorial y dinamización local que contribuyen a poner en valor los recursos propios de los municipios, reforzar su posicionamiento y generar nuevas oportunidades de desarrollo, especialmente en el entorno rural.

La presentación ha corrido a cargo de la vicepresidenta y diputada de Innovación Social y Despoblamiento, Antonia Ledesma, junto a Álvaro Castro, el presidente del Club de Marketing de Málaga.

Ledesma ha destacado que la gran novedad de esta edición implica directamente a los jóvenes y en los próximos meses, se trabajará con los niños y jóvenes en los campamentos de verano, "para que sean ellos quienes cuenten al mundo, con sus propias voces, por qué sus municipios son lugares extraordinarios para vivir, porque construir una marca local es invertir en el futuro para que el legado sea heredado con orgullo de ser de pueblo".

"Todos los municipios premiados son un ejemplo de hacer buen marketing al trabajar qué producto tienen, qué los diferencia y por ponerlo en valor para que sean reconocidos y puedan dinamizar sus zonas de influencia. Por eso, estamos muy orgullosos de esta iniciativa que los ayuda en su proyección y premia todo el trabajo realizado", ha subrayado el presidente del Club de Marketing Málaga.

La selección de municipios se llevó a cabo el pasado lunes 25 de mayo a través de un jurado específico independiente compuesto por un total de ocho personas entre miembros de la Junta Directiva del Club y técnicos de la Diputación provincial.

Se analizaron aspectos como la originalidad de la propuesta, la repercusión social o mediática alcanzada, la claridad del relato e identidad del municipio, el carácter inspirador para otras localidades y la vinculación del proyecto con el arraigo y la lucha contra la despoblación. En total, se analizaron nueve localidades propuestas por los miembros del jurado.

LOS PREMIADOS

En el caso de Archidona (Málaga), se reconoce el impulso de la marca 'Archidona 360º', una marca turística que abarca las excelencias gastronómicas, patrimonio histórico, cultura, deportes y el turismo medioambiental.

En este último aspecto destaca el valor de las Lagunas --Grande y Chica--, un espacio natural protegido de gran valor ecológico, que se ha convertido en un referente para el turismo de naturaleza y la observación de aves, fortaleciendo así la identidad medioambiental y turística del municipio.

Por su parte, Comares (Málaga) ha sido distinguido por su estrategia de promoción territorial bajo el concepto 'Comares, Balcón de la Axarquía, una iniciativa que ha sabido consolidar una marca propia basada en su patrimonio, sus vistas panorámicas, la conservación de sus tradiciones y la apuesta por experiencias turísticas singulares como su tirolina panorámica.

Respecto a Valle de Abdalajís, el jurado ha valorado este territorio malagueño como destino turístico de primer orden dentro de la comarca del Valle del Guadalhorce.

En el caso de Ardales (Málaga), el premio reconoce el trabajo realizado en torno al Centro de Interpretación de la Prehistoria, un espacio museográfico que pone en valor el importante patrimonio arqueológico y prehistórico del municipio, reforzando además su papel como punto de recepción de visitantes de la Cueva de Ardales y como recurso turístico y cultural de referencia en la provincia.

Por último, en el caso de Teba (Málaga), ha sido galardonado por las jornadas escocesas 'Douglas Days', un evento cultural y de recreación histórica que ha conseguido posicionar al municipio gracias a una propuesta diferenciadora, con gran repercusión turística, elevada participación vecinal y una marcada identidad propia vinculada a la historia local, así como un posicionamiento y vinculación internacional.

Una vez conocidos los premiados, durante los próximos meses, se desarrollarán eventos en cada municipio donde se harán entrega del galardón distintivo, una placa conmemorativa y se llevarán a cabo unas acciones con escolares y la población adulta de cada municipio para generar un material de difusión en el que sean los propios habitantes los que den a conocer las excelencias de sus territorios, sirviendo así como herramienta para potenciar el impacto de sus espacios y acciones.