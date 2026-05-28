La Diputación de Málaga convoca los 'Reconocimientos a la Excelencia Académica' para alumnos de ESO, Bachillerato y FP

Segunda edición de los 'Reconocimientos a la Excelencia Académica' - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha abierto la convocatoria para la segunda edición de los 'Reconocimientos a la Excelencia Académica', unas distinciones dirigidas a estudiantes empadronados en municipios de menos de 20.000 habitantes --aunque cursen sus estudios en centros educativos de municipios mayores-- que hayan destacado por su rendimiento académico durante la etapa de ESO, Bachillerato y Formación Profesional finalizada este curso 2025/2026.

El diputado de Juventud y Educación, José Santaolalla, ha presentado este jueves esta nueva convocatoria y ha destacado la continuidad de un proyecto educativo "con el que la Diputación quiere seguir apostando por la excelencia académica y por reconocer el trabajo y el sacrificio de los jóvenes estudiantes de la provincia".

La convocatoria ya ha sido trasladada a los centros educativos, que pueden enviar hasta el 30 de junio los expedientes de los alumnos que hayan obtenido una calificación final de entre nueve y Matrícula de Honor.

Una comisión técnica los valorará, y se entregarán los reconocimientos con distinciones y diversas recompensas en un acto institucional que se celebrará en la Diputación durante la primera quincena de julio. Cabe destacar que este reconocimiento será compatible con cualquier otro premio, beca o mención concedida por otras administraciones o entidades.

Se entregarán premios en tres categorías. Por un lado, los estudiantes con una nota media de entre nueve y 9,9 serán reconocidos por su trabajo y esfuerzo con una placa institucional, un diploma oficial acreditativo y entradas para actividades y parques de ocio durante el verano.

Los alumnos de diez obtendrán un curso de idiomas en el nivel de su elección. Por último, los estudiantes de diez que además hayan obtenido Matrícula de Honor tendrán la oportunidad de realizar un viaje de inmersión lingüística en el extranjero.

Como novedad en esta segunda edición, la convocatoria incorpora también un reconocimiento al profesorado. De este modo, los centros educativos podrán proponer a docentes que hayan destacado especialmente por su implicación, dedicación o contribución al éxito académico de sus alumnos.