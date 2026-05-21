Fundación ONCE pone en valor en Málaga la formación digital de más de 2.600 personas con discapacidad en Andalucía

Fundación ONCE ha celebrado en Málaga un encuentro para poner en valor los avances del programa Esenciales en Andalucía - FUNDACIÓN ONCE

MÁLAGA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE celebró este pasado miércoles en Málaga un encuentro para poner en valor los avances del proyecto 'Esenciales en Andalucía', desarrollado en el marco del programa 'Por Talento Digital' y con el apoyo de Red.es.

Durante el acto se compartieron los resultados de una iniciativa que ya está impulsando la formación en competencias digitales básicas de más de 2.600 personas con discapacidad en toda la comunidad autónoma. Hasta la fecha, el programa 'Esenciales' ha permitido formar en Andalucía a 2.676 personas con discapacidad a través de 472 cursos presenciales repartidos por todas las provincias andaluzas.

Por territorios, en el programa han participado 658 alumnos en Cádiz, 512 en Málaga, 427 en Granada, 416 en Sevilla, 206 en Córdoba, 186 en Jaén, 169 en Huelva y 102 en Almería. Además, la iniciativa ha contado con la participación de 39 docentes, 43 centros de formación y 44 asociaciones colaboradoras en toda la comunidad.

Más allá de la adquisición de conocimientos técnicos, 'Esenciales' está teniendo un impacto directo en la vida de las personas participantes, que "ganan confianza en el uso de herramientas digitales y mejoran su capacidad para desenvolverse en una sociedad cada vez más digitalizada", según han explicado desde la fundación en una nota.

La bienvenida institucional del acto corrió a cargo de Francisco López Aguado, director territorial de 'Inserta Empleo' Andalucía, Ceuta y Melilla, quien destacó que, "el programa 'Esenciales' ha permitido que muchas personas con discapacidad en Andalucía mejoren sus competencias digitales y, con ello, también su empleabilidad y su autonomía".

"Son habilidades que hoy forman parte de todos los aspectos de la vida cotidiana y que resultan esenciales para reducir la brecha digital y favorecer la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad", añadió López Aguado.

La parte territorial del encuentro estuvo conducida por Yéssica Strani, técnico del programa 'Esenciales' en Andalucía, Ceuta y Melilla, quien explicó que "más allá de las cifras, 'Esenciales' ha sido un reto fascinante. Gracias a la colaboración con Red.es hemos podido acercar formación gratuita en competencias digitales a personas con discapacidad que necesitaban estas herramientas para desenvolverse en su día a día y acceder a nuevas oportunidades laborales".

Estos avances se pusieron en valor durante el encuentro, en el que se compartieron resultados y experiencias del programa en Andalucía. Bajo el lema 'Saber es esencial. Contigo seguimos imparables. El reto continúa en Por Talento Digital', el acto combinó una parte institucional con una vertiente más experiencial, centrada en el impacto real del programa en las personas participantes.

Durante el acto participó la Trainer Paralímpica de Fundación ONCE y ex atleta paralímpica Lía Beel, quien puso en valor la importancia de la superación, la constancia y la adaptación ante los retos. "Hoy estamos aquí para celebrar todo lo que hemos conseguido, reflexionar sobre el camino recorrido y, sobre todo, mirar hacia delante. Porque si algo hemos aprendido durante este tiempo es que saber es esencial", señaló durante su intervención.

El encuentro contó además con una mesa redonda bajo el título 'Saber es esencial', en la que participaron Sara García, docente del programa; Mamadú Djal, alumno; Milagros Moreno, representante del movimiento asociativo; y Yéssica Strani, quienes compartieron en primera persona cómo la formación digital ha contribuido a mejorar la autonomía, confianza y participación social de las personas participantes.

También hubo testimonios en primera persona de alumnado y docentes, que compartieron cómo la formación digital ha contribuido a mejorar su autonomía, confianza y participación en el entorno digital. El cierre institucional estuvo a cargo de Marcelo Rosado, director de ONCE en Málaga, quien concluyó que "momentos como este sirven para detenernos y tomar conciencia de lo que estamos haciendo, y eso no sería posible sin el trabajo conjunto de personas y entidades que avanzan en una misma dirección".

"Esta experiencia ha servido para generar espacios para las personas con discapacidad dirigidos a aprender, desarrollarse personalmente y contribuir a construir una sociedad cada vez más inclusiva", apuntó Rosado.

El programa 'Esenciales' se enmarca en la iniciativa 'Generación D', impulsada por Red.es y financiada por los fondos Next Generation de la Unión Europea, dentro del Plan Nacional de Competencias Digitales, y tiene como objetivo contribuir a reducir la brecha digital en colectivos vulnerables.

Todos los itinerarios del programa 'Esenciales' son gratuitos, accesibles y se imparten de forma presencial, con materiales adaptados y tutorías individualizadas para garantizar la participación de personas con distintos tipos de discapacidad y facilitar un aprendizaje práctico y orientado a la autonomía digital.