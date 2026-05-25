Gobierno finaliza las obras para mitigar el ruido de la AP-7 en Málaga y Torremolinos con una inversión de 3,3 millones

Croquis del fin de las obras para mitigar el ruido de AP-7 en Málaga y Torremolinos - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MÁLAGA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras para mitigar el ruido de la autopista AP-7, en el tramo Málaga-Estepona entre los kilómetros 995,9 y 997,6, en los términos municipales de Torremolinos y Málaga, con una inversión de 3,3 millones de euros (IVA incluido) financiada con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los trabajos, según ha señalado el Ministerio en un comunicado han consistido en pantalla número 1, entre los kilómetros 997,6 y 997,1 de la margen izquierda de la autopista, sentido Málaga, donde se han instalado un total de 500 metros de pantalla metálica con una altura de 4,5 metros y una superficie de 2.250 metros cuadrados (m2).

También una pantalla número 2, entre los kilómetros 997,1 y 996,4 de la margen izquierda de la autopista, sentido Málaga. Se han instalado un total de 685 metros de pantalla metálica con una altura de cuatro metros y una superficie de 2.740 m2.

Y una pantalla número 3, entre los kilómetros 996,6 y 997,3 de la margen derecha de la autopista, sentido Cádiz. Se han instalado un total de 648 metros de pantallas metálicas con una altura de tres metros y una superficie de 1.944 m2.

Estas actuaciones forman parte del Plan de Acción contra el Ruido (PAR de segunda fase) y sirven para dar cumplimiento a lo establecido en la directiva europea sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, que establece una serie de objetivos entre los que destaca la creación de un marco común para la evaluación y gestión de la exposición al ruido ambiental.