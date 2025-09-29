IU critica la situación de la dependencia en Málaga y se suma a la movilización convocada por sindicatos

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

IU Málaga ha criticado la situación de la atención a la dependencia, con "el deterioro de los servicios públicos y la política privatizadora del PP", y ha anunciado que estará presente en la movilización convocada por UGT y CCOO para el este miércoles, 1 de octubre.

Así lo ha anunciado la coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, que ha pedido "que haya unos servicios públicos de calidad de atención a la dependencia que garantice el derecho al cuidado de nuestras personas mayores".

De igual modo, ha apuntado que "los datos son demoledores y dibujan un panorama en el que la Junta de Andalucía de Juanma Moreno está dejando en una situación de desamparo a las personas mayores y dependientes, que son quienes más necesitan unos servicios públicos de calidad y que le brinden cuidados para tener una vida digna".

"Solo en el primer semestre de 2025 fallecieron en Andalucía 3.360 personas esperando a que la Junta resolviera su grado de dependencia y le diera acceso a un recurso público", ha agregado.

Morillas considera que "el sistema está totalmente colapsado, el tiempo medio de espera para recibir una prestación de cuidados por parte de una persona dependiente en Andalucía está en los 574 días cuando la ley establece que el máximo de tiempo permitido está en los 180 días".

La coordinadora provincial de IU ha señalado que "hay 12.000 personas en la provincia de Málaga que están pendientes de valoración por parte de la Junta de Andalucía: Hay 7.000 personas pendientes de que se le haga la evaluación que determine el grado de dependencia que tienen y 5.000 personas que están esperando que se dictamine cuál es el recurso público al que van a tener acceso".

También ha indicado que "faltan 34.789 plazas residenciales en Andalucía, siendo especialmente sangrante que el 78% de las plazas que hay sean plazas privadas" y ha añadido que "la privatización de servicios esenciales, como la atención a domicilio por parte de la Diputación de Málaga y por buena parte de los Ayuntamientos de la provincia".

Por último, Morillas ha reiterado que "por todo esto, desde Izquierda Unida nos sumamos a las movilizaciones convocadas por los sindicatos porque no puede ser que una persona fallezca esperando un recurso público que garantiza su calidad de vida".

"En el Día de las Personas Mayores lo que toca es reivindicar que por parte de la Junta se garantía unos recursos públicos de atención al cuidado y que sean de calidad", ha concluido.