Unas jornadas en la Universidad de Málaga por la igualdad y diversidad gitana profundizan en promoción de la inclusión

Presentación de 'Con Voz Propia: I Jornadas Universitarias por la Igualdad y la Diversidad Gitana' - UMA

MÁLAGA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga acoge desde este lunes, 13 de abril, y hasta el miércoles, día 15, en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, 'Con Voz Propia: I Jornadas Universitarias por la Igualdad y la Diversidad Gitana'.

Estas jornadas, impulsadas por la Asociación Dosta, permitirán profundizar en la promoción de la inclusión, el reconocimiento y la igualdad de oportunidades del pueblo gitano en el ámbito universitario y social, poniendo especial énfasis en la visibilización, el empoderamiento y la igualdad de oportunidades de la mujer gitana, a través de un programa formativo y vivencial.

El acto de inauguración ha contado con la presencia del rector de la UMA, Teodomiro López; del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; de la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la Diputación de Málaga, Antonia Jesús Ledesma; del director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones; de la presidenta de la Asociación Dosta, Vanessa Jiménez; y de la consejera de Economía, Carolina España, junto a otros representantes de la Junta de Andalucía y de la comunidad universitaria.

La presidenta de la Asociación Dosta, Vanessa Jiménez, ha subrayado la importancia de estas jornadas porque, ha dicho, "no estamos todavía rompiendo techos de cristal, estamos rompiendo muros de hormigón, y es triste decirlo, pero es real". "Todavía son muchas las situaciones de las mujeres gitanas, de las personas gitanas, que son tristes y alarmantes", ha lamentado.

Así, ha instado a hacer, entre todos que la situación "vaya mejorando y las diferentes brechas en las que estamos inmersos en el pueblo gitano se empiecen a reducir", punto en el que ha incidido en la importancia de la educación, donde "el déficit que sufre el pueblo gitano es enorme", con datos que "siguen empeorando la situación", ya que ha señalado que la brecha educativa lleva a una brecha laboral.

Ha asegurado que las jornadas tienen "vocación de continuidad" porque "se tiene que empezar a hablar alto y claro del pueblo gitano, no solo un 8 de abril, sino todos los días", al tiempo que ha considerado que los espacios universitarios "tienen que ser precisamente la madre de todo este movimiento porque de aquí van a salir esos futuros profesionales".

El rector, por su parte, ha recalcado la importancia de la celebración de estas jornadas, "que muestran que la universidad pública tiene sus puertas abiertas para fomentar la igualdad y la inclusión".

Además, ha señalado que a nivel nacional se estima que el 0,8% de la población de etnia gitana accede a estudios universitarios, frente al 30% de la población general; lo que supone que "la brecha es absolutamente impresionante aún" y demuestra que "se debe seguir trabajando para que cada vez más haya más personas del pueblo gitano con estudios superiores".

Al respecto, ha incidido en la importancia de que dentro de la etnia gitana "se tengan referentes para los futuros estudiantes"; "que piensen que la universidad es un camino y que le abre una cantidad de puertas que de otra manera no la van a tener abierta; que la universidad pública realmente los está esperando".

Por su parte, España ha puesto en valor estas jornadas "porque es importante dar a conocer la visibilidad de la comunidad gitana y sobre todo es importante seguir avanzando", al tiempo que ha

Asimismo, la consejera ha destacado que la presidenta de Dosta "ha demostrado con su ejemplo que las mujeres no tienen límites, que podemos llegar donde queramos", punto en el que ha señalado que "ella está haciendo que muchas mujeres gitanas estén estudiando, se saquen una carrera y eso es oportunidades de cara al futuro".

"Eso es independencia, eso es libertad", ha dicho la consejera, quien ha asegurado que "este es el camino para que cada vez haya más oportunidades de empleo, de ser felices, de tener nuestros estudios y al final hay que apoyar a asociaciones como esta, a Dosta, a estas mujeres y al mundo gitano".

El alcalde de Málaga, que también ha participado en la jornada, ha destacado igualmente la importancia de este tipo de iniciativas y ha incidido especialmente en la educación, porque, ha considerado, "nos iguala a todos por igual".

JORNADAS

Las jornadas se dividen en cinco bloques que abordarán temas sobre: cultura y emprendimiento; sociedad e igualdad; delitos de odio; salud y bienestar y educación y futuro.

Así entre sus objetivos específicos se encuentran el fomento del conocimiento sobre la realidad social, educativa, sanitaria y habitacional de la mujer gitana y su contexto; la creación de espacios de encuentro y diálogo entre alumnado, profesorado y referentes gitanos; o la sensibilización sobre la importancia de incorporar la perspectiva intercultural en la práctica profesional.

Además, estas jornadas pretenden favorecer la reflexión crítica y la participación activa de las personas asistentes en temas de diversidad e igualdad; así como reforzar la presencia del pueblo gitano en el ámbito universitario como parte activa de la comunidad académica.

Se realizarán además actividades culturales pensadas para favorecer la participación y el aprendizaje activo, como representaciones o la proyección del documental 'Gran Redada Gitana. Historia de un genocidio'.