La Junta define al Ejecutivo como el "Gobierno de los retrasos" y apunta a que Málaga ha sido "abandonada"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha definido este domingo en Málaga al Ejecutivo como el "Gobierno de los retrasos", en referencia a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y a los problemas en la red ferroviaria que están afectando especialmente a la provincia malagueña, mientras que ha considerado que tiene la sensación de que Málaga "ha sido, en cierta medida, abandonada".

Al hilo, en declaraciones a los medios, la consejera ha asegurado que los malagueños van a vivir una Semana Santa "atípica", donde los comercios "van a bajar sus ventas" y "no van a contratar empleados", al tiempo que la restauración "va a sufrir" a causa de que "el Gobierno Sánchez-Montero-Puente ha dejado tirada a Málaga" en estas fechas señaladas.

En concreto, España ha apuntado al pasado Consejo de Ministros extraordinario celebrado el pasado viernes, 20 de marzo, donde "por una bronca interna con sus ministros de Podemos" se produjo un retraso de más de dos horas y "no se aprobó ni una de las medidas que habían pedido" para paliar "los daños que iba a sufrir la provincia de Málaga".

En relación, ha afirmado acerca el talud de Álora que "se iba a retirar la tierra y ahora hay que quitar el muro", lo que motiva a considerar que "si se hubiera adoptado la decisión correcta en su momento, a lo mejor no estaríamos sin AVE ahora mismo".

En suma, la portavoz del Gobierno andaluz ha concretado que este "caos ferroviario" al que está sumido "Andalucía y el resto de España" no solo se limite a la Alta Velocidad, sino que también afecta a los Cercanías, como los "numerosos retrasos" registrados en la capital hispalense "al tener la velocidad limitada" y a las limitaciones ferroviarias entre las capitales de Córdoba y Málaga.

Por estos motivos, la consejera ha pedido al Ejecutivo a que "reconozcan sus errores" y a que "pidan perdón" en referencia al caso del AVE en Málaga. También les ha motivado a que "arrimen el hombro" y pongan en marcha medidas "para compensar las pérdidas y los daños causados" con "celeridad".

FAVORECER EL ACCESO A MÁLAGA

Bajo este contexto, la consejera de Economía de la Administración autonómica ha apostillado que seguirán "pidiendo las medidas que hasta ahora hemos puesto encima de la mesa", además de solicitar que se haga una "campaña de promoción del destino, de Málaga y de la Costal del Sol".

"Quiero animar a todas las personas que tenían pensado venir a Málaga y que se lo están pensando por aquello de que no hay AVE", ha continuado, para asegurar que "Málaga y la Costa del Sol está preparada, tenemos una provincia fantástica, una capital maravillosa y nuestra Semana Santa es la mejor".

En relación, España ha solicitado que se rebajen los precios de los aviones para favorecer el acceso de los visitantes a Málaga, puesto que "no hay quien pague" unos precios que rondan "entre 400 y 500 euros por persona". En esta línea, ha pedido que se bonifique el peaje a la Costa del Sol y que se hagan "los estudios que sean necesarios" para buscar trenes alternativos al trasbordo en autobús hasta Antequera".

ACCIDENTE FERROVIARIO

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía también ha explicado sobre el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el pasado 18 de enero que "han sido más de 4.300 millones de euros de fondos europeos para Adif".

Asimismo, ha advertido que "es preocupante" que la Fiscalía Europea esté investigando y analizando el suceso y esa dotación económica. En este sentido, ha asegurado que desde la Junta quieren "conocer toda la verdad" y "que se den todas las explicaciones que sean necesarias".

En definitiva, ha sugerido al Gobierno central que haga "una reflexión", puesto que ha opinado que "pagamos más impuestos que nunca y tenemos los peores servicios".