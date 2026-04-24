La Mari de Chambao protagoniza la semana cultural de La Malagueta junto a Silvia Bardelás y Candela Soldevilla

La Mari de Chambao - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural La Malagueta de la Diputación encara la última semana del mes de abril con tres nuevas citas que combinan filosofía, arte contemporáneo y música y que contarán con la participación de destacadas figuras del panorama cultural, como La Mari de Chambao.

El lunes 27 de abril, el ciclo 'Vivir con filosofía', coordinado por José Carlos Ruiz, propondrá una reflexión sobre la condición humana en el contexto actual.

Bajo el título '¿Qué significa ser humano hoy?', la escritora y filósofa Silvia Bardelás abordará el malestar contemporáneo en una sociedad marcada por la hiperconectividad, la tecnología y la creciente desconexión emocional, han indicado desde la Diputación en un comunicado.

El encuentro plantea una mirada crítica sobre los desafíos del siglo XXI, desde el impacto de la inteligencia artificial o el transhumanismo hasta la pérdida de dimensiones esenciales de la experiencia humana como la sensibilidad, la percepción o la relación con el entorno. Lejos de una visión nostálgica, la sesión abre el debate hacia una posible transformación de la conciencia como eje de cambio.

Por otro lado, el miércoles 29 de abril, el ciclo 'Who is Who: quién es quién en el mundo del arte', coordinado por María Jesús Martínez Silvente, pondrá el foco en el coleccionismo contemporáneo con la participación de Candela Soldevilla. La coleccionista compartirá su experiencia al frente de la Colección Studiolo, un proyecto que reúne cientos de obras y que ha tenido presencia en instituciones nacionales e internacionales.

La programación culmina el jueves 30 de abril con una nueva sesión del ciclo 'Málaga, ida y vuelta', coordinado por Regina Sotorrío, que contará con la participación de La Mari de Chambao, una de las voces más reconocibles de la música española.

Fundadora del grupo Chambao y pionera del llamado flamenco chill, la artista malagueña repasará su trayectoria cuando se cumplen 25 años de carrera, en un encuentro que pone en valor el talento local que ha trascendido más allá de la provincia.

La conversación se enmarca en un ciclo que busca precisamente reconocer a figuras cuya proyección ha sido, en muchos casos, más destacada fuera de su lugar de origen. 'Málaga, ida y vuelta' cuenta con la colaboración de Diario Sur, Fundación Unicaja y Cervezas Victoria. Por último, han recordaod que todas las actividades se celebrarán a las 19,00 horas en Sala 001 con entrada libre hasta completar aforo.