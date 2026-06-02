Muere el conductor de una motocicleta tras un accidente de tráfico en Málaga capital

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MÁLAGA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una motocicleta ha fallecido este martes tras un accidente de tráfico ocurrido en el distrito de Ciudad Jardín, en Málaga capital.

Los hechos han tenido lugar sobre las 05,55 horas cuando se ha producido el accidente entre un turismo y motocicleta en el cruce de la calle Fray Domingo Pimentel y la avenida Jorge Silvela, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento.

Como consecuencia de la colisión, ha fallecido el conductor de la motocicleta, mientras el conductor del vehículo ha sufrido lesiones en la cara.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y de los servicios sanitarios del 061. El Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) se ha hecho cargo de la investigación.