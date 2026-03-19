Policía Nacional frustra un ajuste de cuentas en Fuengirola al detener a tres personas e intervenir armas de fuego. - CNP

MÁLAGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, dentro del plan de refuerzo de la seguridad en la Costa del Sol, ha frustrado en Fuengirola (Málaga) un ajuste de cuentas que supuestamente planeaban miembros de un clan afincado en Granada. Hay tres detenidos por su presunta responsabilidad en un delito de tenencia ilícita de armas, después de que les fueran intervenidas en un control dos pistolas y una escopeta.

Así lo han informado desde la Policía Nacional en una nota, en la que han apuntado que los hechos tuvieron lugar días atrás en el paseo marítimo Rey de España de Fuengirola. Supuestamente, los sospechosos se habían desplazado a la localidad malagueña "para vérselas con un tercero", han precisado.

De madrugada, en un enclave de ocio nocturno, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción realizaban un dispositivo, en prevención de la delincuencia, cuando detectaron a un grupo de personas, desplazadas a la costa malagueña en vehículo y procedentes de Granada capital.

Durante la inspección de uno de los coches ocupados por los sospechosos, la Policía Nacional intervino una pistola y una escopeta, municionadas, así como un chaleco antibalas, varios pasamontañas y guantes. Además, junto a una jardinera en la zona del despliegue policial, se halló una tercera arma de fuego, con cartuchos en el cargador.

Los agentes detuvieron a tres hombres, de edades entre 27 y 32 años, por su presunta responsabilidad en los hechos. Diligencias posteriores, practicadas por la Brigada Provincial de Policía Judicial, permitieron determinar que varios de los arrestados estaban supuestamente relacionados con asuntos de drogas y otros delitos.

Así, dichas investigaciones llevaron a la conclusión de que los detenidos "habrían planificado un ajuste de cuentas, dirigiéndose hasta Fuengirola para pedir explicaciones a un tercero, asentado en la localidad".

Con esta actuación, la Policía Nacional ha logrado "abortar los propósitos, de trasfondo violento, que perseguían los arrestados, además de incautar varias armas de fuego", han destacado. De los hechos se ha dado oportuna cuenta a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Fuengirola.