A prisión el hombre detenido por asesinar a su pareja, una joven de 25 años, en Campillos (Málaga)

Minuto de silencio en Campillos tras el asesinato de una joven de 25 años supuestamente por su expareja, que se entregó en un cuartel de la Guardia Civil en Martos (Jaén). En Campillos (Málaga), a 27 de noviembre de 2025. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Antequera (Málaga), en funciones de guardia y además competente en materia de violencia sobre la mujer, ha ordenado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del varón detenido por la muerte de su pareja sentimental en la localidad malagueña de Campillos.

Así lo han informado desde el Tribunal Superior Justicia de Andalucía (TSJA), quienes señalan que inicialmente se le atribuye un presunto delito de homicidio. Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

Cabe recordar que este mismo viernes la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género dependiente del Ministerio de Igualdad ha confirmado este asesinato como presunto caso de violencia de género.

Sobre el suceso, cabe recordar que el cadáver de Concha, una mujer de 25 años fue encontrado en la tarde de este pasado miércoles en una vivienda de la localidad malagueña de Campillos y su pareja, un hombre de 28 años, fue detenido como presunto autor de la muerte tras entregarse en un cuartel de la Guardia Civil en Martos (Jaén), y confesar, en primera instancia, que fue autor del asesinato.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, señaló que el presunto autor y la víctima "estaban viviendo, la pareja, en el domicilio del padre de la mujer asesinada"; y ha añadido que la médico forense ha determinado en la primera inspección "que la causa de la muerte es asfixia por estrangulamiento, pendiente de hacer la autopsia completa".

También explicó sobre la secuencia de los hechos, que "desde la unidad orgánica de policía judicial de Jaén se desplazó al presunto autor material del crimen, autor confeso en primera instancia, hasta la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, donde fue examinado también por la médico forense para intentar hallar restos biológicos que le vinculen con el hecho delictivo".

El representante del Gobierno en Andalucía también precisó que con respecto a esta pareja no estaba activo el sistema VioGén, si bien sí lo había estado previamente por parte de ella en una relación anterior con otra pareja.

ENTIERRO DE LA JOVEN EN GRANADA

La joven asesinada va a ser enterrada en Granada en la intimidad según ha pedido su entorno familiar. Precisamente en el inicio del pleno del Ayuntamiento de la capital granadina, que se ha reunido este viernes en convocatoria ordinaria, la alcaldesa, Marifran Carazo, ha mencionada a la "conciudadana Concha, como la conocían" en el minuto de silencio que se ha guardado al inicio de la sesión plenaria de la Corporación por las víctimas mortales de violencia de género.

Aunque la familia del padre de Concha tiene vínculos con el municipio malagueño de Campillos, tal y como dijo el alcalde Daniel Castilla, la madre y la fallecida vivían hasta este verano en Granada, donde finalmente Concha recibirá sepultura.