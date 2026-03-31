PSOE: El "éxito" de la Semana Santa de Málaga "desmonta el alarmismo irresponsable" de Moreno

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en una imagen de archivo. - PSOE

MÁLAGA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha asegurado este martes que la Semana Santa en Málaga "está siendo un éxito extraordinario", lo que, a su juicio, "desmonta el alarmismo irresponsable de Juanma Moreno --presidente de la Junta--".

"Moreno dijo que se podían producir pérdidas de hasta 1.300 millones de euros por el corte del AVE entre Antequera y Málaga. También su consejero de Turismo, Arturo Bernal, afirmó días antes que la Semana Santa estaba prácticamente perdida. Sin embargo, los primeros datos que se están conociendo dicen todo lo contrario", ha expuesto.

Al respecto, ha señalado en un comunicado que esos datos apuntan a que "no va a haber impacto económico en Málaga como consecuencia del corte del AVE". "Incluso el propio alcalde, Francisco de la Torre, corrigiéndose a sí mismo, está reconociendo que no habrá consecuencias económicas para la ciudad", ha añadido.

"Se ha pasado de hablar de 1.300 millones de euros en pérdidas a reconocer que no habrá incidencia. El PP ha quedado retratado en Málaga. Han puesto en riesgo la imagen de la ciudad por intentar arañar un puñado de votos", ha criticado.

Por último, ha insistido en que "por eso, el 17 de mayo también nos jugamos que personas tan irresponsables como Juanma Moreno y su consejero sigan al frente del turismo en Málaga", ha concluido.