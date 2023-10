PSOE pide el cese de un concejal del PP de Torrox (Málaga) que comparó a migrantes "con animales"

El edil se disculpa y dice que "su única intención" era señalar "la necesaria colaboración" entre instituciones

TORROX (MÁLAGA), 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en Torrox (Málaga) y diputada nacional, Mari Nieves Ramírez, ha pedido el cese inmediato del concejal del PP en el municipio, Salvador Escudero, que "ha comparado los migrantes con animales".

Por su parte, el edil responsable de Cultura y Tradiciones Populares ha expresado "sus más sinceras disculpas" por sus "desafortunadas declaraciones". "Como servidor público, siempre trato de poner el foco en la atención a las personas, independientemente de su origen, por eso lamento profundamente este análisis superficial y a todas luces desafortunado sobre la llegada de migrantes a Torrox y que en ningún caso me representan", ha añadido.

La portavoz del PSOE en Torrox ha insistido en que "no tiene cabida este tipo de declaraciones es una sociedad democrática como la nuestra" y ha indicado que "detrás de cada una de estas personas, seguramente no hay una vida lo más cómoda posible, y no nos podemos permitir que responsables públicos utilicen la vida de estas personas para hacer política, para quemar las calles, para crispar el ambiente".

"Creo que tenemos que llamar a la calma, a la tranquilidad y a la responsabilidad y dejar a la ONG, en este caso a Cruz Roja, que haga su trabajo", ha dicho Ramírez en relación con los 240 migrantes llegados a Canarias y alojados en un hotel de Torrox.

De igual modo, ha advertido de que "estamos completamente alarmados por la actitud del alcalde, Oscar Medina, y las declaraciones bochornosas del concejal Escudero, y es que el Partido Popular una vez más está haciendo de pirómano, incendiando a nuestros vecinos un asunto en el que el Gobierno de España y Cruz Roja han hecho lo que tenían que hacer, que es garantizar los derechos de unas personas, garantizar los derechos humanos. Y el Partido Popular utiliza este tema para fomentar el racismo, cuando lo que tenemos que hacer los responsables públicos, políticos, es todo lo contrario", ha declarado.

Por ello, la dirigente socialista ha llamado "a la calma" y ha pedido "responsabilidad a los políticos y explicarles a los vecinos las cosas sin bulos, sin mentiras, con tranquilidad". "Es una situación bastante difícil y ante esto no podemos permitir este tipo de declaraciones", ha concluido.

CONCEJAL DEL PP SE DISCULPA POR "DESAFORTUNADAS DECLARACIONES"

Por su parte, el edil, ha reiterado las "disculpas", tanto "a los vecinos del municipio como a las personas que llegan de fuera de manera temporal o permanente, por las "desafortunadas declaraciones" vertidas en un medio de comunicación en relación con la llegada de migrantes a la localidad.

"Soy consciente de la gravedad de unas palabras que en ningún caso representan al municipio de Torrox, siempre solidario y acogedor; del mismo modo que tampoco representan al Ayuntamiento ni a la Corporación municipal, que a lo largo de los años se han mostrado colaboradores y a la altura de las circunstancias en la acogida de personas de cualquier parte del mundo", ha manifestado el edil.

En un comunicado, Escudero se ha dirigido a los subsaharianos que han llegado estos días a Torrox, a quienes ha pedido "perdón de corazón por abordar en estos términos un tema tan serio como la inmigración" y ha afirmado que "su única intención era señalar la necesaria colaboración entre instituciones para garantizar una organización lo más óptima posible del dispositivo de ayuda humanitaria, sin cuestionar en ningún caso la naturaleza del mismo o de las personas a las que va dirigido".

"Como servidor público, siempre trato de poner el foco en la atención a las personas, independientemente de su origen, por eso lamento profundamente este análisis superficial y a todas luces desafortunado sobre la llegada de migrantes a Torrox y que en ningún caso me representan", ha concluido.