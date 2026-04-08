Ryanair incorpora en Málaga cuatro nuevas rutas y más de 50 frecuencias semanales adicionales este verano

Presentación de la programación de vuelos de Ryanair en Málaga en verano. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ryanair ha anunciado este miércoles su programación de vuelos de verano 2026 en Málaga, con 91 rutas, entre las que se incluyen cuatro nuevas conexiones a Katowice (Polonia), Kosice (Eslovaquia), Bratislava (Eslovaquia) y Pardubice (República Checa).

La programación de Ryanair en Málaga también se ampliará con mayor capacidad en destinos populares ya existentes, como Bolonia, Roma, Copenhague, Liverpool, Tánger, entre otros; añadiendo más de 50 frecuencias adicionales y alcanzando un total de 589 vuelos a la semana este verano, según la aerolínea.

Así, las nuevas rutas y frecuencias supondrán un aumento de la capacidad de Ryanair en Málaga del 8%, ofreciendo "más opciones a los ciudadanos y visitantes con las tarifas más bajas de Europa", han destacado en la presentación en la Diputación malagueña.

Ryanair también ampliará su base en Málaga con dos aviones adicionales este verano, alcanzando un total de 20 B-737 basados en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

"Esta flota representa una inversión de 2.000 millones de dólares, genera más de 7.300 empleos locales y supone un importante refuerzo en la conectividad de Málaga, contribuyendo así a su posicionamiento como un destino turístico líder", han destacado.

Así, la portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, mientras la compañía "sigue creciendo en el aeropuerto de Málaga, el sector turístico español se encuentra en una encrucijada ante la propuesta de Aena de aumentar las tasas un 21 % en cinco años". "El país necesita instalaciones de costes bajos y precios competitivos para atraer la inversión y el crecimiento de las aerolíneas", ha apuntado.

"Sin embargo, Aena solo ofrece instalaciones de lujos innecesarios y tasas excesivas que socavan la competitividad del país", ha añadido, punto en el que desde la aerolínea han rechazado "estas políticas enormemente perjudiciales, que solo benefician al monopolio de Aena" y han pedido a la CNMC y al Ministerio de Transportes que "reduzcan las tasas aeroportuarias y protejan la conectividad, el turismo y el empleo en España".