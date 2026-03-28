La Semana Santa en Andalucía desde otra mirada: de sueltas de toros a pasiones vivientes e indultos de presos

Archivo - Preso liberado firma antes de procesionar por las calles de Málaga acompañando al Cristo El RIco. - ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa se vive con una intensidad única en Andalucía. Desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, las cofradías recorren las calles de pueblos y ciudades acompañadas por los sones de las bandas de música, realizando sus estaciones de penitencia. Sin embargo, la comunidad no solo contempla los ya conocidos tronos y pasos, ya que a lo largo de esta Semana de Pasión, por toda Andalucía afloran también tradiciones singulares, llenas de curiosidad y carácter, que van desde representaciones vivientes de la Pasión de Cristo hasta sueltas de toros o incluso indultos de presos.

En los municipios gaditanos de Arcos de la Frontera, Paterna de Rivera, Los Barrios, Vejer de la Frontera y en Benamahoma --perteneciente a Grazalema-- se celebran sueltas de toros cada Domingo de Resurrección. Estos tradicionales festejos, conocidos como el 'Toro de Aleluya', forman parte de la Ruta Nacional del Toro de Cuerda.

Por otro lado, en Lucena del Puerto (Huelva) se celebra el tradicional Vía Crucis del Viernes Santo a las 12,00 horas, con un Cristo yacente articulado del siglo XVII. El Ayuntamiento, junto a la Hermandad del Gran Poder, recuperó también la matraca, en desuso desde hace décadas, que vuelve a dar su característico sonido a la jornada.

En Zalamea la Real, la procesión del Vía Sacra, vigente desde 1776, sigue la tradición de estar formada únicamente por hombres. Tras el Santo Entierro, una corneta anuncia la hora santa, y tras diez campanadas de la iglesia de la Asunción, los hombres inician las quince estaciones de penitencia por las calles del municipio. La última estación se celebra en la ermita del Santo Sepulcro, donde se muestra el Cristo Yacente, se realiza la oración final y se entona el 'Perdón, oh Dios mío'.

Aunque el ritual ha permanecido casi intacto, antaño las mujeres eran obligadas a permanecer en sus casas y se llegaba a apedrearlas si estaban en la calle; hoy pueden salir, aunque muchas todavía respetan la tradición de quedarse en casa durante la procesión.

¿DÓNDE SE PUEDE DISFRUTAR DE UNA SEMANA SANTA VIVIENTE?

En Gádor (Almería) se celebra cada año la representación viviente de la Pasión de Cristo, donde alrededor de un centenar de vecinos se convierten en actores en la Plaza del Ayuntamiento, la Plaza de la Ermita, el Barranco Aguilera y calles cercanas. Unas 80 personas recrean unas 20 escenas bíblicas en esta tradición de profundo arraigo religioso y cultural. Es una experiencia única que muestra con gran realismo los últimos días de Jesús, atrayendo tanto a fieles como a visitantes curiosos.

Asimismo, la Semana Santa de Puente Genil (Córdoba), conocida como 'La Mananta', está declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía, también recrea la Pasión de Cristo. Desde el Miércoles Santo, personajes bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento --como los Apóstoles, Moisés, Pilatos, María Magdalena o Cirineo-- recorren las calles con sus rostrillos y martirios, símbolos que identifican los objetos con los que fueron martirizados. Además, el desfile del Imperio Romano acompaña con pasodobles, y la celebración se distingue por la saeta cuartelera, una antigua forma de cantar la saeta que añade un toque único a esta impresionante representación de la Pasión de Cristo.

Además, en Iznájar (Córdoba) la Semana Santa también se vive de forma peculiar, pues los cofrades desfilan caracterizados como personajes bíblicos --judíos, romanos y otros-- representando distintos episodios de la Pasión de Cristo. Destaca especialmente el Domingo de Ramos, cuando un pollino auténtico recorre el pueblo con un cofrade que encarna a Jesús con una máscara llamada rostro. La procesión comienza en el Santuario de la Virgen de la Piedad con la bendición de palmas y ramas de olivo y se dirige hacia la parroquia de Santiago Apóstol, junto al Castillo de Iznájar. Antes de llegar al barrio de la Villa, se escenifica el encuentro de Jesús con María Magdalena, un momento clave que hace única esta celebración.

En Málaga, también se celebra una Semana Santa viviente en Riogordo, en el Recinto de El Paso, con la representación de la vida, Pasión y muerte de Cristo el Viernes y Sábado Santo a partir de las 17,00 horas. Otra tradición destacada de la provincia es la Misa del Alba, que incluye el traslado de Nuestro Padre Jesús Cautivo y la visita a los enfermos del Hospital Civil de Málaga, celebrándose este sábado desde las 07,00, aunque el desfile procesional es el Lunes Santo.

En Granada destacan los incensarios de Loja y la Semana Santa Viviente de Cuevas del Campo. La tradición de los incensarios, reconocida en 2022 con un Premio de Turismo de la Diputación de Granada, se remonta al siglo XV, cuando la antigua medina musulmana fue tomada por tropas cristianas. Organizados en grupos de ocho llamados 'corrías', visten un capirote de seda o raso decorado con abalorios de cristal, denominado morrión, y procesionan junto a las hermandades como una guardia pretoriana que quema incienso en homenaje a Jesús. Cada incensario canta fragmentos llamados 'sátiras', a veces acompañados por el público. Los momentos más destacados ocurren el Viernes Santo por la mañana, con cinco pasos y tres corrías recorriendo las calles de Loja, finalizando con la 'corriílla' en su encierro.

Por su parte, la Semana Santa Viviente de Cuevas del Campo, en el norte de la provincia, celebra este año su vigésima quinta edición. Durante el Jueves y Viernes Santo, los vecinos del municipio, de unos 1.800 habitantes, recrean la vida y pasión de Jesús. En concreto, el Jueves Santo comienza la representación con Jesús a lomos de un burro, acompañado de María y otras figuras bíblicas, mientras los vecinos desfilan con palmas y ramas de olivo. Todos van ataviados con indumentaria de la época, recreando la vida cotidiana de Jerusalén hace dos mil años, acompañados por romanos y líderes religiosos como Caifás y Pilato.

El Viernes Santo, siguiendo el Evangelio de Mateo, se representan el juicio ante Poncio Pilato, la flagelación, la subida al Gólgota con las tres caídas, la crucifixión y la resurrección en la Cueva de Parejo. La combinación de música, dramatización y cuidado de los detalles ofrece una experiencia emotiva y única para los espectadores.

¿QUÉ HERMANDADES INDULTAN PRESOS EN ANDALUCÍA?

Otra de las singularidades de la Semana Santa andaluza es la tradición del indulto de presos, que se conserva en dos cofradías: la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y del Descendimiento del Señor en Granada y la Cofradía Nuestro Padre Jesús El Rico en Málaga, que realiza este acto cada Miércoles Santo.

En Granada, el reo es escoltado por dos hermanos de la Soledad, mientras un tercero porta un cojín con el pergamino del indulto, firmado públicamente ante autoridades judiciales, eclesiásticas e institucionales. Esta cofradía recuperó la tradición en 2010 tras 82 años sin practicarla, desde 1928, cuando Alfonso XIII conmutó la pena capital de un condenado por homicidio a cadena perpetua.

Igualmente, en la capital malagueña, la tradición de liberar a un preso se remonta al reinado de Carlos III. Durante una epidemia, los presos llevaron las imágenes en procesión y regresaron a la cárcel, gesto que valió a Jesús 'El Rico' el privilegio de conceder un indulto anual. Cada Miércoles Santo, en la plaza del Obispo, la imagen de Jesús 'El Rico' bendice al preso liberado, manteniendo viva esta costumbre histórica.